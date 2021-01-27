Hava kirliliğinin, göz sağlığı üzerinde olumsuz etkilerine rastlandı
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Hava kirliliğinin, göz sağlığı üzerinde olumsuz etkilerine rastlandı

27.01.2021 16:19 | Son Güncelleme: 27.01.2021 16:22
Hava kirliliğinin, göz sağlığı üzerinde olumsuz etkilerine rastlandı

İngiltere'de yapılan bir araştırmada, hava kirliliğindeki artışın görme bozukluklarına neden olabileceği ortaya konuldu.

İngiltere'de yapılan bir araştırmada, hava kirliliğindeki artışın görme bozukluklarına neden olabileceği ortaya konuldu.

The Hill gazetesinin haberine göre, İngiliz bilim insanları, yaşa bağlı görme bozukluğunun, artan hava kirliliğiyle de bağlantılı olduğunu ortaya koyan bir araştırma yürüttü.

Uzmanlar, 40-69 yaş aralığındaki 115 binden fazla gönüllünün katıldığı çalışmada, havadaki nitrojen dioksit ve nitrojen oksitlerin, görme bozukluğuna neden olan yaşa bağlı makula dejenerasyonu (AMD) veya retinada bozulmayla bağlantılı olup olmadığını inceledi.

Araştırma çerçevesinde, gönüllü raporları ve insan gözünü incelemek için kullanılan spektral alan optik koherens tomografisi ile retina hasarı ölçüldü.

Uzmanlar, partikül madde içindeki nitrojen oksitler ve nitrojen dioksitleri ölçerek her katılımcının ulusal veri tabanında kayıtlı adreslerindeki hava kirliliği tahminleriyle karşılaştırdı.

Araştırma sonucunda, daha yüksek miktarda ince partikül maddeye veya az miktarda partikül parçacıklarına maruz kalan katılımcıların daha fazla görme sorunu yaşadığı gözlendi.

Bilim insanları, ortalama 2,5 mikrometrelik partikül maddeye yüksek dozda maruz kalan katılımcıların, yaşa bağlı makula dejenerasyonu yaşadığını bildirme olasılığının yüzde 8 daha yüksek olduğunu belirtti.

Araştırmada ayrıca daha yüksek partikül madde seviyesinin daha ince pigmentli retina tabakası ile ilişkili olduğu da kaydedildi.

Araştırmanın ayrıntıları "British Journal of Orhthalmology" dergisinde yayımlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer

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