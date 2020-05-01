'Hava kirliliğinin azalmasıyla Avrupa'da 11 bin daha az insan ölecek'
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'Hava kirliliğinin azalmasıyla Avrupa'da 11 bin daha az insan ölecek'

'Hava kirliliğinin azalmasıyla Avrupa'da 11 bin daha az insan ölecek'
01.05.2020 00:05 | Son Güncelleme: 01.05.2020 00:05

Temiz Hava ve Enerji Üzerine Araştırmalar Merkezi (CREA) yayınladığı son raporda koronavirüs tedbirleri ile sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanan Avrupa'da temizlenen hava sebebi ile 11 bin daha az ölüm görüleceğini söyledi.

Temiz Hava ve Enerji Üzerine Araştırmalar Merkezi (CREA) yayınladığı son raporda, koronavirüs tedbirleri ile sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanan Avrupa'da temizlenen hava sebebi ile 11 bin daha az ölüm görüleceği kaydedildi.

Covid-19 salgınının önüne geçmek için Avrupa'da alınan önlemler ekonomileri yatay seyre geçirirken kömür bazlı enerji kullanımında yüzde 40 azalma oldu. Petrol bazlı enerji kullanımı ise üçte bir düştü. Bu durum kıtadaki hava kirliliğini de gözle görülür bir şekilde düşürdü. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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