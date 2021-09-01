Hava kirliliğinin azalması ortalama yaşam süresini 2,2 yıl uzatabilir
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Hava kirliliğinin azalması ortalama yaşam süresini 2,2 yıl uzatabilir

Hava kirliliğinin azalması ortalama yaşam süresini 2,2 yıl uzatabilir
Anadolu Ajansı / Mehmet Alaca - Haberler | Sağlık

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) önerileri çerçevesinde küresel hava kirliliği seviyesini azaltmanın, ortalama yaşam süresini 2,2 yıl artırabileceği tespit edildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) önerileri çerçevesinde küresel hava kirliliği seviyesini azaltmanın, ortalama yaşam süresini 2,2 yıl artırabileceği tespit edildi.

The Hill'de yer alan habere göre, Chicago Üniversitesine bağlı Hava Kalitesi Yaşam Endeksinin (AQLI) yayınladığı raporda, ortalama bir insanın DSÖ tarafından kabul edilen hava kirliliğinin üç katından fazlasına maruz kaldığı ve bu durumun ortalama yaşam süresini 74'ten 72'ye düşürdüğü ortaya konuldu.

Küresel hava kirliliği seviyesini azaltmanın, ortalama yaşam süresini 2,2 yıl artırabileceği tespit edilen raporda, DSÖ standartlarını karşılayacak küresel değişikliklerle birlikte, insanların toplu olarak gezegenin nüfusuna 17 milyar yaşam yılı ekleyebileceği aktarıldı.

Çin'de son yıllarda çevre konusunda uygulanan çarpıcı gelişmelerin dünya için bir fırsat olduğu ileri sürülürken, ABD'nin benzer değişiklikleri yapmasının uzun zaman aldığı belirtildi.

Çin'de söz konusu gelişmeler sayesinde kirlilik yüzde 29 azalırken ortalama yaşam süresi yaklaşık 1,5 yıl arttı.

DSÖ'nün şehirlerdeki hava kalitesi için hazırladığı rehberi, PM 2.5 seviyelerinin (çapı 2,5 mikrometreden küçük olan ince partikül madde) metreküp başına 10 mikrogramın altında olması gerektiğini belirtiyor. Ancak araştırma, bir kişinin ortalama metreküp başına 32 mikrogram konsantrasyona maruz kaldığına vurgu yaptı.

En yüksek PM 2.5 konsantrasyonuna maruz kalan beş ülkeden dördünün Güney Asya'da yer aldığı belirtilirken, araştırma, kirliliğin DSÖ rehberini karşılayacak şekilde azaltılması durumunda Hindistan, Bangladeş, Nepal ve Pakistan'da ortalama yaşam süresinin 5,6 yıl uzayacağını ortaya koydu.

Beşinci ülke olan Singapur'da ise böylesi bir değişikliğin olması durumunda ülke sakinlerinin ortalama yaşam süresi 3,8 yıl daha artabilir.

Raporda, Güneydoğu Asya'daki Bangkok, Ho Chi Minh ve Jakarta gibi yoğun nüfuslu şehirlerin DSÖ yönergelerini karşılaması halinde ortalama ömür süresinin 2 ila 5 yıl artabileceğine işaret edildi.

Öte yandan, Orta ve Batı Afrika'da partikül kirliliğinin yaşam süresi üzerindeki etkilerinin HIV/AIDS ve sıtma gibi tehditlerin etkileriyle eşit olduğunu ortaya koyan çalışmada, Nijerya'nın Nijer Deltası sakinlerinin önlem almamaları halinde yaşam sürelerinin yaklaşık 6 yıl azalacağı belirtildi.

Yine çalışmaya göre, 611 milyon Latin Amerika sakininin yarısından fazlası, DSÖ rehberini aşan PM 2.5 seviyelerine maruz kalıyor. Çalışmada, belirli metropollerde çoğunlukla araç emisyonlarından kaynaklanan hava kirliliğinin azaltılması halinde ortalama yaşam süresinde Lima'da 4,7 yıl, Bogota'da 1,8 ve Medellin'de 2,2 gibi önemli artışlar görülebileceği ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Alaca

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Hava kirliliğinin azalması ortalama yaşam süresini 2,2 yıl uzatabilir - Haberler
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