Karabük'te Tema Vakfı tarafından hava kirliliğine dikkat çekmek için bisiklet turu gerçekleştirildi.

Safranbolu ilçesinde buluşan vakıf üyeleri, Karabük il merkezine kadar bisikletleriyle geldi.

Bir alışveriş merkezinin önünde duran grup, farklı bölgelere yapılması planlanan kömür ve termik santral inşaatlarını protesto etti.

Tema Vakfı Karabük İl Temsilci Yardımcısı Yeşim Onur, etkinliğin amacına ilişkin bir konuşma yaptı.

Kaynak: AA