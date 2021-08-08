Hava Kirliliği Vücudumuzu Olumsuz Etkiliyor! İç Hava Kalitesi Nedir?

Systemair HSK Genel Müdürü Ayça Eroğlu, iç hava kalitesi hakkında bilgi verdi.

Systemair HSK Genel Müdürü Ayça Eroğlu, iç hava kalitesi hakkında bilgi verdi.

Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını ile birlikte hayatımıza girmiş vaziyette bulunan ve gün geçtikçe kapalı alanlarda daha çok ihtiyaç duyulan iç hava kalitesi için, sıcaklık, nem ve havadaki karbondioksit miktarının önemli olduğunu söyledi.

İklimlendirme sektörünün ısıtma, soğutma, nemlendirme, nem

alma ve taze hava ihtiyaçlarını karşılayabilecek tasarıma sahip olmasının

önemine dikkat çeken Eroğlu, havaların soğuması ile birlikte iç mekanlarda

geçirilen zamanın artışından dolayı, iç mekanlara dış ortam kirliliğinden

etkilenmemiş kaliteli ve taze hava sağlanmasının kritik öneme sahip olduğunu

belirtti.

Kapalı alanlarda fiziksel ve zihinsel verimi arttıracak,

sağlık sorunlarına neden olmayacak ve olası salgın hastalıkların yayılmasını

yavaşlatacak koşullar için, iç ortamlara temiz hava sağlayan teknolojik

iklimlendirme çözümlerinin kullanılmasına ve bu sistemin bakımının düzenli

olarak yapılmasına dikkat çekti.

Kaynak: Wise.tv