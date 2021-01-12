Hava kirliliği solunum yolu hastalıklarının görülme sıklığını artırıyor
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Hava kirliliği solunum yolu hastalıklarının görülme sıklığını artırıyor

12.01.2021 15:41 | Son Güncelleme: 12.01.2021 15:44
Hava kirliliği solunum yolu hastalıklarının görülme sıklığını artırıyor

Hava kirliliğinin insan sağlığını birçok yönden olumsuz etkilediğini söyleyen İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Adnan Özdolap, "Astım ve KOAH gibi ciddi problemler oluşturabilen solunum yolu hastalıklarının görülme olasılığı artıyor.

Hava kirliliğinin insan sağlığını birçok yönden olumsuz etkilediğini söyleyen İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Adnan Özdolap, "Astım ve KOAH gibi ciddi problemler oluşturabilen solunum yolu hastalıklarının görülme olasılığı artıyor. Hava kirliliğine maruz kalmadan da kronik solunum yolu rahatsızlıkları bulunan kişilerin bu rahatsızlıklarında şiddetlenme, kronik kalp rahatsızlığı bulunan kişilerin bu rahatsızlıklarının daha ciddi seviyeye gelmesi, kanser görülme riskinin artması ve kişilerin sağlık durumlarının bozulması sonucunda erken ölüm durumunda artış görülebilir" dedi.

Günümüzde büyük problemler arasında gösterilen hava kirliliği motorlu taşıtların artması, üretim tesislerinin konumlarının yanlış olması, bu üretim tesislerinin yeterli şekilde denetlenmemesi ve doğaya zararlı kozmetik ürünler kullanılması nedeniyle hızla arttı. 

"HAVA KİRLİLİĞİ EKOLOJİK DENGEYE ZARAR VEREBİLİR"

Medicana Avcılar Hastanesi Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Adnan Özdolap, hava kirliliğinin insan sağlığına zararlarını anlatarak, dikkat edilmesi gerekenleri sıraladı.

Dr. Özdolap, "Hava kirliliği havada bulunan yabancı ve zararlı maddelerin normalde olması gerektiği düzeylerden çok daha üstüne çıkmasıdır. Bu yüksek düzeylerde bulunan yabancı maddeler havada uzun süre kalabilir. Bu nedenle de canlıların sağlığını olumsuz yönde etkiler. Hava kirliliği canlı sağlığına etkisi nedeniyle dolaylı olarak ekolojik dengeye de zarar verebilir.  Hava kirliliği herkesin bildiği üzere kişilerin sağlığını birçok yönden olumsuz şekilde etkiler. Bu etkiler kirli havaya maruz kalma süresine, kirli havanın vücuda giriş şekline, kirli havadaki zararlı maddelerin havada bulunma yoğunluğuna ve kirli havaya maruz kalan kişinin herhangi bir kronik rahatsızlığı bulunup bulunmadığına göre farklılık gösterebilir" diye konuştu.

"YAŞLILAR DAHA DİKKATLİ OLMALI"

Dr. Adnan Özdolap sözlerine şöyle devam etti:

"Öncelikli olarak kişilerin solunum fonksiyonlarında bozulmalar oluşuyor. Astım ve KOAH gibi ciddi problemler oluşturabilen solunum yolu hastalıklarının görülme olasılığı artıyor. Hava kirliliğine maruz kalmadan da kronik solunum yolu rahatsızlıkları bulunan kişilerin bu rahatsızlıklarında şiddetlenme, kronik kalp rahatsızlığı bulunan kişilerin bu rahatsızlıklarının daha ciddi seviyeye gelmesi, kanser görülme riskinin artması ve kişilerin sağlık durumlarının bozulması sonucunda erken ölüm durumunda artış görülebilir. Bu etkiler sadece hava kirliliğinin neden olduğu olumsuz etkilerdir ancak hava kirliliğinin içilen ve kullanılan su üzerinde, bitki örtüsü üzerinde, tarımsal alanlardaki sofralara yemek olarak dönen sebze ve meyveler üzerinde de birçok olumsuz etkisi bulunur. Sonuç olarak hava kirliliğinin doğrudan olan etkileri yanında dolaylı olarak da birçok zararlı etkisi bulunur. Bebekler, gelişme çağındaki çocuklar, gebe olan veya emziren kadınlar ve yaşlılar hava kirliliği durumunda risk gruplarından bazılarıdır."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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