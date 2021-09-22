Hava kirliliği Kovid-19'a yakalanma ve hastalığı ağır geçirme riskini artırıyor - Haberler
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Hava kirliliği Kovid-19'a yakalanma ve hastalığı ağır geçirme riskini artırıyor

AA / Selen Temizer - Haberler | Güncel
Hava kirliliği Kovid-19'a yakalanma ve hastalığı ağır geçirme riskini artırıyor

Hava kirliliğinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanma ve hastalığı ağır belirtilerle geçirme riskini artırdığı tespit edildi.

Hava kirliliğinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanma ve hastalığı ağır belirtilerle geçirme riskini artırdığı tespit edildi.

Belçika Yüksek Sağlık Konseyinin yayımladığı rapora göre, çevresel etki çalışmaları, iklim ve hava kirliliği parametrelerinin virüsün bulaşma oranıyla bağlantılı olduğunu gösterdi.

Bulgular, havadaki ince toz konsantrasyonundaki 1 mikrogramlık artışın bile hastanede yatan Kovid-19 hastalarında solunum cihazına bağlı kalma süresini uzattığına ve ölüm oranlarını da yüzde 8-11 artırabildiğine işaret etti.

Raporda sıcaklık, nem ve bulaşma arasındaki bağlantı net olarak ortaya konulmasa da virüsün sıcak ve nemden etkilenebileceği, yaz döneminde bulaş riskinin arttığı yönündeki önceki bulgular doğrulandı.

İklim hedeflerinin sadece küresel ısınma nedeniyle değil, mevcut sağlık kriziyle mücadele için de önemli hale geldiğinin altı çizilen raporda, çevreye ve sağlığa ilişkin verilerin gözlem ve uyarı sistemlerine yapısal biçimde entegre edilmesinin gelecek viral krizlerin önlenmesinde etkili olacağı kaydedildi.

Avrupa Çevre Ajansı, Avrupa Birliği'nde analiz ettiği 323 kentin yarısından fazlasında hava kalitesinin kötü olduğunu tespit etmişti.

2018'de 41 Avrupa ülkesinde yaklaşık 417 bin erken ölüme neden olan hava kirliliğinin Dünya Sağlık Örgütü tarafından önerilen seviyelere düşürülmesinin her yıl yaklaşık 51 bin erken ölümü önleyebileceği tahmin ediliyor.

AA / Selen Temizer - Son Dakika Haberleri
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Haber: Hava kirliliği Kovid-19'a yakalanma ve hastalığı ağır geçirme riskini artırıyor - Haberler
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