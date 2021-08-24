Hava kirliliği en yüksek seviyede

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4,5 milyar yaşında olan gezegende 8 milyon canlı türü yaşıyor; ve uzmanlar bu canlıların küçük bir kısmını tanıyıp inceleyebildi.

4,5 milyar yaşında olan gezegende 8 milyon canlı türü yaşıyor; ve uzmanlar bu canlıların küçük bir kısmını tanıyıp inceleyebildi.

Toplam 7 kıta ve 206 ülkeye dağılan bu olağanüstü canlı varlıkları ve muazzam doğa güzelliklerini içerisinde bulunduran Dünya bugün insan eliyle oluşan büyük bir tehlikeyle karşı karşıya.

Zira atmosferdeki karbondioksit miktarı bu yıl insanlığın ortaya çıkışından beri kaydedilen en yüksek seviyede. Yapılan son ölçümlerde atmosferdeki karbondioksit seviyesi milyonda 420 PPM seviyesine çıktı ve daha önce kaydedilen 415 PPM oranını aştı. Uzmanlar ise dünya genelinde 1 milyar insanın hava kirliliğine maruz kalması nedeniyle, erken ölüm riskiyle karşı karşıya bulunduğuna dikkat çekiyor.

HAVA KİRLİLİĞİNDE KARNESİ KÖTÜ ÜLKELERİN BAŞINDA İSE TÜRKİYE'DE GELİYOR

Ülkedeki hava kirliliğinin başlangıcı ise 1980'lerin başına kadar uzanıyor. Öyle ki, 1980-1990 arası ısıtma ve sanayide kalitesiz kömür kullanılması sonucu dramatik hava kirliliği olayları yaşanmış, kükürdioksit ve Partikül Madde konsantrasyonları şiddetli yüksek basınç alanının da etkisiyle rekor seviyelere ulaşmıştı. 17-18 Ocak 1993 tarihinde İstanbul'daki kükürtdioksit oranı 24 saatlik ortalamada 4070 mikrogram metreküp, Partikül Madde ise 2662 mikrogram metreküp olarak ölçülürken, bu oran dünyada ölçülen en yüksek kirlilik olarak kayıtlara geçmişti.

Partikül Madde 10 (PM10) kirliliğinde 2000'lerin başından itibaren doğalgaz kullanımının artmasıyla düşme eğrisi gösterse de, 2012'den sonra artış trendi yeniden gündeme geldi. Hava kirliliğinin en az deprem kadar riskli bir konu olduğunun altını çizen bilim dünyası ise meteorolojik şartların hava kalitesini etkilediğine ısrarla dikkat çekiyorlar.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı