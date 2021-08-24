Hava kirliliği en yüksek seviyede
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hava kirliliği en yüksek seviyede

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

4,5 milyar yaşında olan gezegende 8 milyon canlı türü yaşıyor; ve uzmanlar bu canlıların küçük bir kısmını tanıyıp inceleyebildi.

4,5 milyar yaşında olan gezegende 8 milyon canlı türü yaşıyor; ve uzmanlar bu canlıların küçük bir kısmını tanıyıp inceleyebildi.

Toplam 7 kıta ve 206 ülkeye dağılan bu olağanüstü canlı varlıkları ve muazzam doğa güzelliklerini içerisinde bulunduran Dünya bugün insan eliyle oluşan büyük bir tehlikeyle karşı karşıya.

Zira atmosferdeki karbondioksit miktarı bu yıl insanlığın ortaya çıkışından beri kaydedilen en yüksek seviyede. Yapılan son ölçümlerde atmosferdeki karbondioksit seviyesi milyonda 420 PPM seviyesine çıktı ve daha önce kaydedilen 415 PPM oranını aştı. Uzmanlar ise dünya genelinde 1 milyar insanın hava kirliliğine maruz kalması nedeniyle, erken ölüm riskiyle karşı karşıya bulunduğuna dikkat çekiyor.

HAVA KİRLİLİĞİNDE KARNESİ KÖTÜ ÜLKELERİN BAŞINDA İSE TÜRKİYE'DE GELİYOR

Ülkedeki hava kirliliğinin başlangıcı ise 1980'lerin başına kadar uzanıyor. Öyle ki, 1980-1990 arası ısıtma ve sanayide kalitesiz kömür kullanılması sonucu dramatik hava kirliliği olayları yaşanmış, kükürdioksit ve Partikül Madde konsantrasyonları şiddetli yüksek basınç alanının da etkisiyle rekor seviyelere ulaşmıştı. 17-18 Ocak 1993 tarihinde İstanbul'daki kükürtdioksit oranı 24 saatlik ortalamada 4070 mikrogram metreküp, Partikül Madde ise 2662 mikrogram metreküp olarak ölçülürken, bu oran dünyada ölçülen en yüksek kirlilik olarak kayıtlara geçmişti.

Partikül Madde 10 (PM10) kirliliğinde 2000'lerin başından itibaren doğalgaz kullanımının artmasıyla düşme eğrisi gösterse de, 2012'den sonra artış trendi yeniden gündeme geldi. Hava kirliliğinin en az deprem kadar riskli bir konu olduğunun altını çizen bilim dünyası ise meteorolojik şartların hava kalitesini etkilediğine ısrarla dikkat çekiyorlar.

(İHA)

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Hava kirliliği en yüksek seviyede
Hava kirliliği en yüksek seviyede
Hava kirliliği en yüksek seviyede
Hava kirliliği en yüksek seviyede

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Düm Tek Tek Bülent Ersoy Serenay Sarıkaya
Spor Arda Turan Abdullah Avcı Enner Valencia Oğulcan Çağlayan Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Hava kirliliği en yüksek seviyede - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.8.2021 12:59:30. #1.15#

title