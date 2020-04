Hava Kirliliği Covid-19 Ölüm Riskini Katbekat Artırıyor Olabilir! Covid-19 salgını nedeni ile sekteye uğrayan üretim, özellikle hava kirliliği üzerinde gözle görülür bir değişikliğe yol açtı.

Covid-19 salgını nedeni ile sekteye uğrayan üretim, özellikle hava kirliliği üzerinde gözle görülür bir değişikliğe yol açtı. Bu, manzaraların daha görünür olmasının yanında salgınla mücadele açısından kritik bir gelişme olabilir. Peki hava kirliliği Covid-19 ölüm riski ile yakından ilişkili olabilir mi?

Hava Kirliliği Covid-19 Ölüm Riskini Yükseltir mi?

Günlük yaşantımız sırasında her ne kadar önemsenmiyor olsak da hava kirliliği, her yıl yaklaşık 4,2 milyon insanın ölümüne yol açıyor. Yani yeni tip koronavirüs salgınından şimdiye kadar hayatını kaybedenlerin 21 kat daha fazlası, her yıl hava kirliliği nedeni ile hayatını kaybediyor.

Yapılan araştırmalar yeni tip koronavirüsün yol açtığı ölüm riskinin, hava kirliliği ile de ilişkili olabileceğini işaret ediyor. Buna göre hava kirliliğinin daha yoğun olduğu yerlerde virüse yakalanıp hayatını kaybedenlerin oranı, daha temiz yerlere nazaran daha yüksek seviyelerde yer alıyor.

Nitekim bunun en büyük sebepleri arasında hava kirliliğinin bağışıklık sistemi üzerinde yarattığı hasar yer alıyor. Bu durum vücudun enfeksiyonla savaşabilme yeteneğini kısıtlayıp ölüm riskinin artmasına neden oluyor.

