Hava Kirliliği Covid-19 Ölüm Riskini Katbekat Artırıyor Olabilir!
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Hava Kirliliği Covid-19 Ölüm Riskini Katbekat Artırıyor Olabilir!

Covid-19 salgını nedeni ile sekteye uğrayan üretim, özellikle hava kirliliği üzerinde gözle görülür bir değişikliğe yol açtı.

Hava Kirliliği Covid-19 Ölüm Riskini Katbekat Artırıyor Olabilir!
28.04.2020 11:27 | Son Güncelleme: 28.04.2020 11:27

Covid-19 salgını nedeni ile sekteye uğrayan üretim, özellikle hava kirliliği üzerinde gözle görülür bir değişikliğe yol açtı. Bu, manzaraların daha görünür olmasının yanında salgınla mücadele açısından kritik bir gelişme olabilir. Peki hava kirliliği Covid-19 ölüm riski ile yakından ilişkili olabilir mi?

Hava Kirliliği Covid-19 Ölüm Riskini Yükseltir mi?

Günlük yaşantımız sırasında her ne kadar önemsenmiyor olsak da hava kirliliği, her yıl yaklaşık 4,2 milyon insanın ölümüne yol açıyor. Yani yeni tip koronavirüs salgınından şimdiye kadar hayatını kaybedenlerin 21 kat daha fazlası, her yıl hava kirliliği nedeni ile hayatını kaybediyor.

Yapılan araştırmalar yeni tip koronavirüsün yol açtığı ölüm riskinin, hava kirliliği ile de ilişkili olabileceğini işaret ediyor. Buna göre hava kirliliğinin daha yoğun olduğu yerlerde virüse yakalanıp hayatını kaybedenlerin oranı, daha temiz yerlere nazaran daha yüksek seviyelerde yer alıyor.

Nitekim bunun en büyük sebepleri arasında hava kirliliğinin bağışıklık sistemi üzerinde yarattığı hasar yer alıyor. Bu durum vücudun enfeksiyonla savaşabilme yeteneğini kısıtlayıp ölüm riskinin artmasına neden oluyor.

Peki siz bu araştırma hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi hemen aşağıdaki yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.

Kaynak: Tamindir

Manşet

Haberler

Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'a ait olduğu söylenen tabut fotoğrafı olay yarattı Haber
Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'a ait olduğu söylenen tabut fotoğrafı olay yarattı
Koronavirüsün merkez üssü ABD'de, vatandaşlar akıllanmıyor: Plaja akın ettiler Haber
Koronavirüsün merkez üssü ABD'de, vatandaşlar akıllanmıyor: Plaja akın ettiler
Kentte sadece tek vaka var! Komünist Başkan, Tunceli'nin koronayı nasıl yendiğini anlattı Haber
Kentte sadece tek vaka var! Komünist Başkan, Tunceli'nin koronayı nasıl yendiğini anlattı
Türk milleti hakkında söylediği sözlerden dolayı tepki çeken Kim Kardashian'ın YouTube hesabı hacklendi Haber
Türk milleti hakkında söylediği sözlerden dolayı tepki çeken Kim Kardashian'ın YouTube hesabı hacklendi
MEB binlerce öğretmenin bilgilerinin çalındığını doğruladı, BTK soruşturma başlattı Haber
MEB binlerce öğretmenin bilgilerinin çalındığını doğruladı, BTK soruşturma başlattı
Bülent Ersoy, arkadaşı Nur Yerlitaş'ın cenazesine katılmak için özel izin aldı Haber
Bülent Ersoy, arkadaşı Nur Yerlitaş'ın cenazesine katılmak için özel izin aldı
Düşüşe geçen gram altın 382,8 liradan işlem görüyor
Düşüşe geçen gram altın 382,8 liradan işlem görüyor
Aracına modifiye yaptırdığı için ceza kesilen sürücü: 10 bin lira da yazsanız vazgeçmem
Aracına modifiye yaptırdığı için ceza kesilen sürücü: 10 bin lira da yazsanız vazgeçmem
Arabistan'dan getirilen vatandaş, mola verilmediği için öfkelendi: Rezillik, hiçbir şey göründüğü gibi değil
Arabistan'dan getirilen vatandaş, mola verilmediği için öfkelendi: Rezillik, hiçbir şey göründüğü gibi değil
Çin bu olayı konuşuyor! Alibaba, eşini aldattığı iddia edilen yöneticisini cezalandırdı
Çin bu olayı konuşuyor! Alibaba, eşini aldattığı iddia edilen yöneticisini cezalandırdı
Rus doktordan korkutan sözler: Koronavirüsten daha ölümcül bir salgınla yüzleşeceğiz
Rus doktordan korkutan sözler: Koronavirüsten daha ölümcül bir salgınla yüzleşeceğiz
5 ay önce babasını kalp krizinden kaybeden genç, aynı sebepten hayatını kaybetti
5 ay önce babasını kalp krizinden kaybeden genç, aynı sebepten hayatını kaybetti
Nur Yerlitaş, vasiyeti üzerine annesi Saadet Yerlitaş'ın yanına defnedilecek
Nur Yerlitaş, vasiyeti üzerine annesi Saadet Yerlitaş'ın yanına defnedilecek
Fotoğraf çektirmek isteyen kadın, falezlerden düşerek feci şekilde can verdi
Fotoğraf çektirmek isteyen kadın, falezlerden düşerek feci şekilde can verdi
5 gün boyunca vaka bildirmeyen kentlerde normalleşme başlayacak
5 gün boyunca vaka bildirmeyen kentlerde normalleşme başlayacak
Ormanda nişanlısının boğazını keserek öldüren Zehra'ya ömür boyu hapis cezası istendi
Ormanda nişanlısının boğazını keserek öldüren Zehra'ya ömür boyu hapis cezası istendi
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Mert Hakan ve Emre Kılınç'ın takımdan gitmesini istiyor
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Mert Hakan ve Emre Kılınç'ın takımdan gitmesini istiyor
Survivor Nisa, oyun esnasında gözyaşlarına boğuldu: Yapamıyorum, gitmek istiyorum
Survivor Nisa, oyun esnasında gözyaşlarına boğuldu: Yapamıyorum, gitmek istiyorum
Pentagon, UFO olduğu iddia edilen cisimlerin görüntülerini paylaştı
Pentagon, UFO olduğu iddia edilen cisimlerin görüntülerini paylaştı
100 bin puanın üzerine çıkan borsa, yeni güne de yükselişle başladı
100 bin puanın üzerine çıkan borsa, yeni güne de yükselişle başladı
Polisin sosyal mesafe konusunda uyardığı vatandaş: O benim eşim, ayrılamam
Polisin sosyal mesafe konusunda uyardığı vatandaş: O benim eşim, ayrılamam
Son dakika: ABD, medikal yardım yapan Türkiye'ye minnettar: Cömert yardımlar için teşekkür ederiz
Son dakika: ABD, medikal yardım yapan Türkiye'ye minnettar: Cömert yardımlar için teşekkür ederiz
Yasak sonrası pazara koşan vatandaşlar, adım atacak yer bırakmadı
Yasak sonrası pazara koşan vatandaşlar, adım atacak yer bırakmadı
İtalyanlar, Fenerbahçe'nin Jose Callejon'la görüştüğünü yazdı
İtalyanlar, Fenerbahçe'nin Jose Callejon'la görüştüğünü yazdı
Trabzon'da doktora oksijen tüpüyle saldıran şüpheli gözaltına alındı
Trabzon'da doktora oksijen tüpüyle saldıran şüpheli gözaltına alındı
Sheffield United, Fenerbahçeli kaleci Altay Bayındır'ı listesine aldı
Sheffield United, Fenerbahçeli kaleci Altay Bayındır'ı listesine aldı
Falcao'nun menajerinden transfer açıklaması: Galatasaray'dan ayrılmayacak
Falcao'nun menajerinden transfer açıklaması: Galatasaray'dan ayrılmayacak
İtalya'da 27 Nisan'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 333 artarak 26 bin 977'ye ulaştı
İtalya'da 27 Nisan'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 333 artarak 26 bin 977'ye ulaştı
UEFA, futbol federasyonlarına 236,5 milyon euro koronavirüs yardımı yaptı
UEFA, futbol federasyonlarına 236,5 milyon euro koronavirüs yardımı yaptı
1, 2 ve 3 Mayıs'ta 31 ilimizde sokağa çıkma yasağı ilan edilecek! Marketler Cuma günü sınırlı sürede açık olacak
1, 2 ve 3 Mayıs'ta 31 ilimizde sokağa çıkma yasağı ilan edilecek! Marketler Cuma günü sınırlı sürede açık olacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Meral Akşener Fahrettin Koca Mustafa Şentop Mustafa Destici
Magazin Cem Yılmaz Seda Sayan Serenay Sarıkaya Uraz Kaygılaroğlu
Spor Arda Turan Burak Yılmaz Bülent Uygun Lionel Messi Ahmet Ağaoğlu
Daha Fazla Kadın Mayıs Futbolcu Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Hava Kirliliği Covid-19 Ölüm Riskini Katbekat Artırıyor Olabilir! - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.4.2020 12:59:59. #1.15#
title