'Hava kalitesi sadece sokağa çıkılmadığı zaman düzeliyor'

ÇEVRE Mühendisleri Odası (ÇMO) Adana Şube Başkanı Kenan Doğan, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınını önlemek amacıyla alınan sokağa çıkma yasağında hava kalitesinin sadece uygulanan yasak günlerinde belli bir oranda arttığını söyledi.

ÇEVRE Mühendisleri Odası (ÇMO) Adana Şube Başkanı Kenan Doğan, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınını önlemek amacıyla alınan sokağa çıkma yasağında hava kalitesinin sadece uygulanan yasak günlerinde belli bir oranda arttığını söyledi.

İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs salgınını kontrol altına almak amacıyla 31 ilde uygulanan sokağa çıkma yasaklarında özellikle büyükşehirlerin hava kalitesinde önemli bir artış olmadığını belirten ÇMO Adana Şube Başkanı Kenan Doğan, verileri takip ettiklerini kaydetti. Doğan, "Adana ve ülkemizin bazı büyük kentlerinde hava kalitesiyle ilgili verileri alıyoruz. Malesef kirliliğin azaldığıyla ilgili bir algı var ama bu doğru değil. Özellikle Mayıs 2019'da paylaşılan verilerde partikül değerleri (havada asılı katı veya sıvı maddelerin mikroskobik parçacıklarının oluşturduğu tehlikeli hava kirliliğidir) yönetmelikte verilen sınır değerini 34 kez aşmış. Mayıs 2020'de aldığımız verilerde 45 kez aşıldığını görüyoruz. Yüz binlerce aracın sokağa çıkma yasağında trafikte olmadığı günlerde yani 18-19 ile 23-24-25-26 Nisan'da bu rakam yönetmelikte belirtilen sınır değerlerinin altında kalıyor. Küresel ölçekte bir azalma var bu azalma sadece araçların trafiğe çıkmadığı yasak günlerinde oluyor. Yıllarca yarattığımız tahribat ve çevre kirliliği var. Bu düzelme hemen olabilecek birşey değil, bu çok iyimser bir tablo olur. Sonuçta sanayi üretimi devam ediyor. İnsanlar yasak dışında otomobillerine biniyorlar, yine sokaklarda bir kalabalık oluşuyor" dedi.

'ADANA'DA EN BÜYÜK SORUN ANIZ'Salgın sürecinde sağlıklı ve dengeli bir çevrenin öneminin bir kez daha ortaya çıktığını belirten Doğan, "Kentlerimizdeki çevre ve hava temizliğinin çok önemli olduğunu görüyoruz. Bu virüsün solunum yolunda yarattığı tahribat kronik rahatsızlığı olanlarda etki etttiğini gördük. Temiz hava, kaliteli bir hava çok önemli. Adana'da olmaması gereken özellikle yaz ayında artan bir çevre kirliliği var bu da anız yangınları. Zonguldak büyükşehir değil orada da yasak var, hava kalitesinin kötü olmasından dolayı fosil yakıtından dolayı insan sağlığı etkileniyor. Adana'da yazın anız yangınlarından dolayı solunum rahatsızlığı olacak, sadece koronavirüs değil, vatandaşlarımızda ileriki dönemlerde başka sıkıntılara neden olacak" diye konuştu.

Kaynak: DHA