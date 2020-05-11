Hava kalitesi iyileşen Denizli'de Pamukkale'nin güzelliği ortaya çıktı
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Hava kalitesi iyileşen Denizli'de Pamukkale'nin güzelliği ortaya çıktı

Hava kalitesi iyileşen Denizli'de Pamukkale'nin güzelliği ortaya çıktı Kısıtlama Denizli'nin hava kalitesini yüzde 50 oranında iyileştirdi Denizli'de korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasıyla vatandaşlar evlerinde kalmaya devam ederken bu süreç hava kalitesine olumlu yansıdı.

Hava kalitesi iyileşen Denizli'de Pamukkale'nin güzelliği ortaya çıktı
11.05.2020 20:36 | Son Güncelleme: 11.05.2020 20:36

Hava kalitesi iyileşen Denizli'de Pamukkale'nin güzelliği ortaya çıktı

Kısıtlama Denizli'nin hava kalitesini yüzde 50 oranında iyileştirdi

DENİZLİ - Denizli'de korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasıyla vatandaşlar evlerinde kalmaya devam ederken bu süreç hava kalitesine olumlu yansıdı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yayınladığı verilere göre kentin hava kalitesi son yıllardaki standartların neredeyse yüzde 50 üstüne çıkarken, hava kalitesinin iyileşmesi ile dünyaca ünlü Pamukkale'nin de güzelliği ortaya çıktı.

Korona virüs salgınını önlemek için alınan tedbirler kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları kapsamında bu hafta sonu Denizli'de 9-10 Mayıs tarihlerinde kısıtlama uygulandı. Denizlililerin evlerinde kalmasıyla hava kalitesinde de iyileşme görüldü. İhlas Haber Ajansı muhabirleri Denizli'nin farklı noktalarından havadan çektiği görüntüler ile kentin hem güzelliği hem de hava kalitesinin iyileşmesi ile en uzak noktanın dahi daha net göründüğü ortaya çıktı. Çamlık Parkı'nın yeşilliği ile doğanın güzelliği gözler önüne serilirken Pamukkale travertenlerinin ise giderek beyazlaştığı görüldü. Kent merkezi havadan görüntülendiğinde apartmanlar, caddeler ve sokaklar net şekilde görünürken güzel görüntüler ortaya çıktı.

Denizli'de 1 ayda hava kalitesinde yüzde 12 değişim gözlemlendi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı Ege Temiz Hava Merkezi Müdürlüğü Denizli Hava Kalitesi Değerlendirmesinin 4 aylık raporlarını açıkladı. 1 Ocak ile 30 Nisan tarihleri arasında Partiküler Madde değişimi oranlarının Denizli'de hava kalitesinin arttığını gösterdi. Denizli'de PM10 değerlerine bakıldığında Nisan ayında Mart ayına göre yüzde 12 azalma görüldüğü açıklandı. Denizli'de hava kalitesi ortalama değerlere göre Ocak ayında yüzde 60, Şubat yüzde 59.26, Mart yüzde 58.94 ve Nisan ayında ise yüzde 51.58 olarak açıklandı.

Denizli'de hava kalitesi giderek artıyor

Denizli'de vatandaşların solunumu etkileyecek hava kükürt dioksit oranları incelendiğinde Nisan ayında Mart ayına göre yüzde 45 azalma görüldüğü açıklanırken, dün uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında ise SO2 oranı yüzde 15.8, oksijen seviyesi yani PM10 ise 27.9 olarak ölçüldü. Oksijen seviyesi geçen ayın aynı gününde ise neredeyse yüzde 50 seviyesinde arttığı gözlendi.

Öte yandan, Denizli'de solunumu etkileyecek hava kalitesi SO2 oranları ortalama değerlere göre Ocak ayında yüzde 20.66, Şubat ayında yüzde 16, Mart ayında yüzde 11.3 ve Nisan ayında ise yüzde 6.2 olarak, 10 Mayıs tarihi itibari ile ayında ise yüzde 15.8 oldu.

Verilere göre son 4 ay içerisinde vatandaşların evde kaldığı sürelere bakıldığında hava kalitesinin giderek arttığı ve araçlardan, fabrikalardan ve iş yerlerinden çıkan zehirli gazların ciddi oranda azaldığı gözüküyor.

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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