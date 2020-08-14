"Hava İkmal Millet Bahçesi 'Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi' olarak anılacak" Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri'nin en büyük projelerinden Hava İkmal Millet Bahçesi'nin 'Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi' olarak anılmasını gündeme getireceklerini ifade etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri'nin en büyük projelerinden Hava İkmal Millet Bahçesi'nin 'Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi' olarak anılmasını gündeme getireceklerini ifade etti.

Başkan Büyükkılıç, Ankara temaslarının ardından yaptığı açıklamada, Kayseri için büyük kazanımlar elde edecek görüşmelerde bulunduklarını belirterek, temaslarının çok verimli geçtiğini belirtti. Başkan Büyükkılıç, toplam 1 milyon 260 bin metrekarelik alanda, Kayseri'nin hasretle beklediği Hava İkmal Millet Bahçesi'nin 'Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi' olarak anılmasını istediklerini ve konuyu Büyükşehir Meclisi'nin gündemine getireceklerini açıklayarak, şunları kaydetti:

"1 milyon 260 bin metrekarelik alandaki Hava İkmal Millet Bahçesi'nin 'Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi' olarak anılmasını istiyoruz ve meclisimizin gündemine de bu konuyu alıyoruz. En başından beri Millet Bahçesi için desteğini esirgemeyen ve sürekli önümüze açan Sayın Cumhurbaşkanımıza şehrimizin bir teşekkürü olarak konuyu değerlendiriyoruz. ve bu arada da ihalenin imza aşamasına gelip, ihaleyi kazanan müteahhitin imzaların atılması yönünde davet edildiğinin müjdesini almanın da ayrıca keyfini yaşadık. Kısacası Ankara'dan bereketli, adeta şehrimize dolu dolu hizmetlerle buluşan bir anlayışla gelmiş olduk." - KAYSERİ

Kaynak: İHA