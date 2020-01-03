Hava Harp Okulu öğrencisi 70 sanık ile 2 er askerin yargılandığı FETÖ davasında mahkeme heyeti...
Hava Harp Okulu öğrencisi 70 sanık ile 2 er askerin yargılandığı FETÖ davasında mahkeme heyeti kararını açıkladı.
03.01.2020 11:12 | Son Güncelleme: 03.01.2020 11:17
Hava Harp Okulu öğrencisi 70 sanık ile 2 er askerin yargılandığı FETÖ davasında mahkeme heyeti kararını açıkladı. Mahkeme 70 sanık hakkında 'anayasayı ihlal' suçundan müebbet hapis cezası verdi. 2 sanık hakkında ceza verilmesine yer olmadığına karar verildi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
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