Hava harekatıyla Zap'ta 4 PKK'lı etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak'ta bulunan Zap bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak'ta bulunan Zap bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlık, teröristlerin vurulma anına yönelik görüntüleri de paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı, kararlılıkla sürdürülen operasyonlar sonucunda, Irak kuzeyi Zap bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin icra edilen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini ve en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonların devam edeceğini bildirdi. Ayrıca, bakanlığın sosyal medya hesabından, "Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde, Irak kuzeyi Zap bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist icra edilen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek" notuyla, söz konusu operasyona ilişkin görüntüler paylaşıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA