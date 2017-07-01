Hava Harekatıyla, Irak Sınırında 4 Terörist Etkisiz Hale Getirildi (2)
ÇUKURCA'DA DA 1 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜHakkari'nin Çukurca İlçesi Güvendağı bölgesinin güneyinde operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri, PKK'lı teröristlerle sıcak temas sağladı.
ÇUKURCA'DA DA 1 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Hakkari'nin Çukurca İlçesi Güvendağı bölgesinin güneyinde operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri, PKK'lı teröristlerle sıcak temas sağladı. Çıkan çatışmada, 1 terörist silahıyla birlikte ölü ele geçirildi.
Güvenlik güçlerinin bölgedeki operasyonlarının devam ettiği belirtildi.