Hava Harekatıyla, Irak Sınırında 4 Terörist Etkisiz Hale Getirildi (2)

ÇUKURCA'DA DA 1 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ



Hakkari'nin Çukurca İlçesi Güvendağı bölgesinin güneyinde operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri, PKK'lı teröristlerle sıcak temas sağladı. Çıkan çatışmada, 1 terörist silahıyla birlikte ölü ele geçirildi.



Güvenlik güçlerinin bölgedeki operasyonlarının devam ettiği belirtildi.