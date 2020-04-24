Hava güzel sokaklar boş İçişleri Bakanlığınca ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde güneşli ve güzel havada Tekirdağ ıssız bir şehre dönüştü.

İçişleri Bakanlığınca ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde güneşli ve güzel havada Tekirdağ ıssız bir şehre dönüştü.

Korona virüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığınca 30 Büyükşehir ve Zonguldak ilinde sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesinin ikinci gününde de Tekirdağ sokakları ıssız bir şehri andırdı. Vatandaşların dışarı çıkmaması için polis ve zabıta ekipleri güvenlik önlemleri alarak, yaklaşık 1 kilometrelik sahil alanda devriye atıyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA