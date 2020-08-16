(Hava fotoğraflarıyla) Menekşe Plajı'nda hafta sonu yoğunluğu KÜÇÜKÇEKMECE'de bulunan Menekşe Plajı'nda hafta sonu yoğunluğu yaşandı.

KÜÇÜKÇEKMECE 'de bulunan Menekşe Plajı'nda hafta sonu yoğunluğu yaşandı. Rüzgarlı havaya rağmen plajı dolduranların oluşturduğu yoğunluk havadan fotoğraflandı.

Küçükçekmece'de bulunan Menekşe Plajı'nda hafta sonu nedeniyle yoğunluğu yaşandı. İstanbul'da rüzgarlı havaya rağmen vatandaşlar Menekşe Plajı'na akın etti. Aileleri ve arkadaşları ile plaja gelen çok sayıda kişi, denize girdi, güneşlendi ve ağaç altlarında piknik yaptı. Plajı dolduran yüzlerce kişiden kimi sosyal mesafe ve maske kuralına uyarken, kimileri de kurala aldırış etmedi.

- İstanbul

Kaynak: DHA