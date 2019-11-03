(Hava fotoğrafları) - Bebek sahilinde teknede yangın çıktı

19 yaşındaki genç sırtında içi taş dolu çantasıyla ölüme gitti
Ölümden dönen şarkıcı Gökhan Akar'ın uyandıktan sonraki ilk kelimesi "Annem öğrendi mi?" oldu
Evlat katili adam, cezaevi yönetiminden oğlunun cenazesine katılmayı talep etti
Bu yaz keşfedilen Saklıkapı ile Kara Leylek kanyonlara turlar başladı! Burada ağaçlar ters büyüyor
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