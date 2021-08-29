Hava fişekten çıkan yangın tarihi iki evi küle çevirdi

Hava fişekten çıkan yangın tarihi iki evi küle çevirdi İddiaya göre düğün sırasında patlatılan havai fişekler, tarihi iki Rum evini kullanılamaz hale getirdi İzmir Bergama'da iddiaya göre bir düğünde patlatılan havai fişekler nedeniyle çıkan yangında, iki tarihi Rum evi kullanılamaz hale geldi.

Hava fişekten çıkan yangın tarihi iki evi küle çevirdi

İddiaya göre düğün sırasında patlatılan havai fişekler, tarihi iki Rum evini kullanılamaz hale getirdi

İZMİR - İzmir Bergama'da iddiaya göre bir düğünde patlatılan havai fişekler nedeniyle çıkan yangında, iki tarihi Rum evi kullanılamaz hale geldi.

Olay, dün akşam saatlerinde İzmir'in Bergama ilçesi Domuz Alanı olarak bilinen mevkide meydana geldi. İddiaya göre bölgede gerçekleştirilen bir düğün merasiminde patlatılan havai fişekler, alev alarak Ulucami Mahallesi İttihak-i Terakki Caddesi No: 35 ve 37 adresinde bulunan iki tarihi Rum evine sıçradı. Hasbi Uysal ve Ergün Çetiner'e ait olan evleri bir anda alevlerin sarması sonucu mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi ile söndürüldü ancak tarihi evler kullanılamaz hale geldi. Evlerin yanma anları vatandaşların cep telefonu kameraları tarafından görüntülendi. Öte yandan, yangının çıktığı evlerde yaşayanların olduğu ve evlerde alevlerin yükselmesiyle ev sakinlerinin kendilerini dışarıya attığı öğrenildi. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, yangının kesin çıkış nedeni polis ekipleri tarafından araştırılıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sertan Ergit