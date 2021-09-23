Hava filtresi boşluğunda uyuşturucu ele geçirilen aracın sürücüsü tutuklandı - Haberler
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Hava filtresi boşluğunda uyuşturucu ele geçirilen aracın sürücüsü tutuklandı

AA / İbrahim Uzun - Haberler | Güncel

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir otomobilin hava filtresi boşluğunda 4 kilo 320 gram uyuşturucu ele geçirildi.

KUŞADASI, AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir otomobilin hava filtresi boşluğunda 4 kilo 320 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Kuşadası Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu taşındığı ihbarı üzerine A.O. yönetimindeki otomobili Kuştur mevkisinde durdurdu.

Otomobilde narkotik köpeği "Honaz" ile yapılan aramalarda, motor hava filtresi boşluğunda 4 kilogram 320 gram metamfetamin, 1 tabanca ve 6 mermi bulundu.

Gözaltına alınan A.O, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Hava filtresi boşluğunda uyuşturucu ele geçirilen aracın sürücüsü tutuklandı

Hava filtresi boşluğunda uyuşturucu ele geçirilen aracın sürücüsü tutuklandı

Hava filtresi boşluğunda uyuşturucu ele geçirilen aracın sürücüsü tutuklandı

Hava filtresi boşluğunda uyuşturucu ele geçirilen aracın sürücüsü tutuklandı
AA / İbrahim Uzun - Son Dakika Haberleri
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Haber: Hava filtresi boşluğunda uyuşturucu ele geçirilen aracın sürücüsü tutuklandı - Haberler
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