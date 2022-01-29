Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı adres, nerede? Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı nasıl gidilir, dağıtım nereye gönderir, nasıl bir yer?

KÜTAHYA (Haberler.com) - Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı nasıl bir yer sorusu askerlik yerlerinin açıklanmasının ardından askerlik vazifesini Hava Er Tugay Komutanlığında yerine getirecek olan asker adayları ve aileleri tarafından araştırılmaktadır. Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı dağıtım nereye gönderir? Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı kıyafetleri? Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı komutanları? Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı nasıl gidilir, adres ve iletişim bilgileri araştırılmaktadır. İşte detaylar haberimizde...

KÜTAHYA HAVA ER EĞİTİM TUGAY KOMUTANLIĞI NASIL BİR YER?

Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı, Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı görev yapan bir komutanlıktır. Kütahya'da bulunur. Tugay, 16 bölükten oluşur. Komutanlık görevini Tuğgeneral Necati Gündüz üstlenmektedir. 4 haftalık sürede acemi askerliğini tamamlayan erler, Türkiye'nin çeşitli bölgelerindeki hava üslerine dağıtılır. Usta birliğindeki görevlerini de tamamlayınca zorunlu askerlik hizmetlerini tamamlamış olurlar.

KÜTAHYA HAVA ER EĞİTİM TUGAY KOMUTANLIĞI DAĞITIM NEREYE GÖNDERİR?

Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığında 4 haftalık sürede acemi askerliğini tamamlayan erler, Türkiye'nin çeşitli bölgelerindeki hava üslerine dağıtılır.

KÜTAHYA HAVA ER EĞİTİM TUGAY KOMUTANLIĞI ADRES BİLGİLERİ

Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı adres bilgileri şu şekildedir:

Vefa Mah. Alayuntlu Sok. Kütahya Merkez, Kütahya

KÜTAHYA HAVA ER EĞİTİM TUGAY KOMUTANLIĞI KOMUTANI KİMDİR?

Komutanlık görevini Tuğgeneral Necati Gündüz üstlenmektedir.

HAVA KUVVETLERİ RÜTBELERİ NELERDİR?

HAVA KUVVETLERİ KOMUTANI KİMDİR?

Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Hasan KÜÇÜKAKYÜZ'dür.

1957'de Trabzon ilinin Of ilçesinde doğan Hava Orgeneral Hasan KÜÇÜKAKYÜZ ilk ve orta öğrenimini Trabzon'da tamamlayarak 1978 yılında Hava Harp Okulundan mezun olmuştur. 1980 yılında 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığında Pilotaj eğitimini müteakiben 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığında harbe hazırlık eğitimini tamamlamıştır.

Orgeneral KÜÇÜKAKYÜZ, 1987 yılında Hava Harp Akademisi, 1994 yılında Silahlı Kuvvetler Akademisi eğitimini tamamlamıştır.

Türk Hava Kuvvetlerinin çeşitli kademelerinde komutanlık ve karargâh görevleri ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı Personel Daire Başkanı (2003-2006), Hava Er Eğitim Tugay Komutanı (2006-2008), Hava Eğitim Komutan Yardımcısı (2008-2011), Hava Harp Okulu Komutanı (2009), Hava Kuvvetleri Değerlendirme ve Denetleme Başkan Yardımcısı(2011-2012), Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Komutanı ve GATA Komutanı (2012-2013), Hava Kuvvetleri Değerlendirme ve Denetleme Başkanı (2013-2015), Hava Eğitim Komutanı (2015-2016), Muharip Hava Kuvveti Komutanı (2016-2017) görevlerinde bulunmuştur.

21 Ağustos 2017 tarihi itibarıyla Hava Kuvvetleri Komutanı olarak görev yapmaya başlayan Orgeneral KÜÇÜKAKYÜZ'ün NATO Madalyası, TSK Üstün Hizmet Madalyası, TSK Şeref Madalyası, Pakistan Nişan-ı İmtiyaz Madalyası bulunmaktadır.

Hava Orgeneral Hasan KÜÇÜKAKYÜZ, Nuray KÜÇÜKAKYÜZ hanımefendi ile evli olup iki çocuk babasıdır.

HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI GÖREVLERİ NELERDİR?

Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Türk Vatanına ve Türk Milletine havadan gelebilecek tehdit ve tehlikelerin önlenmesi ve muhtemel bir savaşta Kara ve Deniz Kuvvetleri'nin görevlerini daha kolay başarabilmesi amacıyla kurulmuştur. Türk Hava Kuvvetlerinin Karargahı Ankara'dadır.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı, sahip olduğu üstün sürat ve tahrip gücü olan silah ve vasıtaları ile düşmanın saldırgan niyetinden caydırılması, ülkeye saldırı söz konusu olduğunda Türk hava sahasına girer girmez süratle düşman uçaklarının önlenmesi ve düşman ülkenin hayati önemdeki askeri hedeflerinin tahrip edilerek harbe devam etme azim ve gücünün kırılması, harbin en kısa zamanda ve en az zayiatla kazanılmasının sağlanması ana görevidir.

Bu ana görevlerini barışta ve savaşta çeşitli faaliyetleri ve fonksiyonlar icra ederek yerine getiren Hava Kuvvetleri Komutanlığı Cumhuriyet döneminde Atatürk'ün gösterdiği yolda yeniden kurulduktan sonra, çağdaş dünya havacılığı düzeyine yükselmek ve yurdun savunmasında, daha etkin bir şekilde yerini almak için yoğun bir çalışma dönemine girmiş ve bu dönemden başlayarak, gösterilen büyük gayret ve harcanan emeklerle de günümüzdeki yüksek noktaya ve güce ulaşmıştır. Ayrıca sağlanan gelişme ve ilerlemelerin devam ettirilmesi diğer bir deyişle bilim çağı diye adlandırılan bu çağa ayak uydurulabilmesinin temini için de, çeşitli dönemlerde gerek mevcut teşkilatlanmada gerekse çeşitli hizmet, faaliyet ve sistemlerde büyük çaplı reorganizasyonlar yapılmış ve bu duruma süreklilik kazandırılmıştır.

Türk Hava Kuvvetleri'nin yurt içinde ve yurt dışında tanıtılması, kamuoyu ile olan ilişkilerinin geliştirilerek havacılığın sevdirilmesi amacıyla 11 Eylül 1992 tarihinde kuruluş onayı alınan Akrotim filosunun çağrı adı Türk Yıldızları (Turkish Stars) olarak belirlenmiş ve bu çağrı adı 11 Ocak 1993 tarihinde yayımlanmıştır. 1993 yılı Hv.K.K.lığı atış yarışmalarının kapanış günü olan 18 Haziran 1993 tarihinde o tarihteki ismi 4'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı olan Mürted Hava Meydan Komutanlığı'nda (Kahramankazan-Ankara) NF-5 A/B uçaklarından oluşan Türk Yıldızları akrotimi ilk gösterilerini yapmıştır.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı, personelini muvazzaf ve yedek personel olmak üzere iki ana grup altında, subay, astsubay, uzman erbaş, sivil personel, sözleşmeli er, askeri öğrenci, erbaş ve erler oluşturmaktadır.

Ayrıca Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda görev yapan personel muharip sınıf ve yardımcı sınıf olmak üzere iki ana sınıfın içinde çeşitli branş ve ihtisaslara ayrılmış olup bu branş ve ihtisaslar Türk Hava Kuvvetleri'nin görev ihtiyaçlarına göre belirlenmiştir.

Türk Hava Kuvvetleri'nin subay ihtiyacı ana kaynak olarak Hava Harp Okulu'ndan karşılanmaktadır. Lise öğreniminden sonra Hava Harp Okulu'na subay adayı olarak alınan öğrenciler, Hava Harp Okulu'nda lisans seviyesindeki 4 yıllık bir eğitime tabi tutulmaktadır.

4 yıllık eğitim süresince bu adaylar, zihinsel ve bedensel olgunluğu, askeri görevleri için gereken liderlik niteliklerini askeri, teknik, sosyal bilimlerde yeterli bilgi ve beceriyi, Atatürk ilke ve inkılaplarına uyarak ülkesinin ve dünyanın karşı karşıya bulunduğu problemlerin önemini takip etme ve anlama yeteneğini, modern çağın ve teknolojinin gereklerine intibak etme yeteneğini kazandıktan sonra teğmen rütbesiyle ve pilot adayı olarak mezun olmaktadırlar.

Müteakiben, pilot adayı teğmenler uçuş eğitimini tamamladıktan sonra pilot olarak Hava Kuvvetlerinin çeşitli birliklerine atanmaktadırlar. Çeşitli nedenlerle uçuş eğitimini tamamlayamayarak uçuştan ayrılan subaylar ise ihtiyaç duyulan diğer sınıf ve branşlarda Hava Teknik Okullar Komutanlığı'nda eğitime tabi tutulduktan sonra Hava Kuvvetlerinin çeşitli birliklerine atanmaktadırlar.

Türk Hava Kuvvetleri'nin erbaş ve er ihtiyacı, askerlik kanununa göre askerlik yükümlülüğüne girmiş Türk gençlerinin, Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığında eğitime tabi tutulmaları ile karşılanmaktadır.

Sivil personel hariç, Türk Hava Kuvvetlerine mensup diğer personel mavi renkli üniforma giymektedir.

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