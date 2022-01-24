Eksi 20 dereceyi gören Şırnak'ta dev buz sarkıtları oluştu - Haberler
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Eksi 20 dereceyi gören Şırnak'ta dev buz sarkıtları oluştu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Şırnak'ta hava sıcaklığı eksi 20 dereceye düşünce dağlarda şelalelerin donması ile oluşan dev buz sarkıtları kartpostallık görüntüler oluşturdu.

BEYTÜŞŞEBAP, ŞIRNAK (İHA) - Şırnak'ta hava sıcaklığı eksi 20 dereceye düşünce dağlarda şelalelerin donması ile oluşan dev buz sarkıtları kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde hava sıcaklığı eksi 20 dereceyi bulunca dağ yamaçlarında ve kayalık alanlarda dev sarkıtlar oluştu. Metrelerce uzanan buzdan sarkıtlar fotoğrafçıların uğrak merkezi oldu. Bölgede doğa fotoğrafçılığı yapan Serdar Gükçe, Değirmen, Taşarası, Aşağıdere ve Hisarkapı köylerindeki dağlık alanlarda metrelerce uzanan dev sarkıtları fotoğrafladı. Fotoğrafçı Gükçe, herkesi Beytüşşebap'a davet ederek, doğa harikalarını keşfetmelerini istedi. Gükçe, "Yıllardır bölgede doğa fotoğrafçılığı yapıyorum. Her yıl olduğu gibi bu yıl da çetin bir kış yaşıyoruz. Bu yüzden fotoğraflar çekiyoruz. Bölgemizde dev sarkıtlar kartpostallık görüntüler oluşturdu. Fotoğraf aşkını çekenler bilir. Bu yüzden herkesi buraya bekliyoruz" dedi.

(Hazım Gökçe - Serdar Gükçe/ İHA)

Eksi 20 dereceyi gören Şırnak'ta dev buz sarkıtları oluştu

Eksi 20 dereceyi gören Şırnak'ta dev buz sarkıtları oluştu

Eksi 20 dereceyi gören Şırnak'ta dev buz sarkıtları oluştu

Eksi 20 dereceyi gören Şırnak'ta dev buz sarkıtları oluştu

Eksi 20 dereceyi gören Şırnak'ta dev buz sarkıtları oluştu

Eksi 20 dereceyi gören Şırnak'ta dev buz sarkıtları oluştu

Eksi 20 dereceyi gören Şırnak'ta dev buz sarkıtları oluştu

Eksi 20 dereceyi gören Şırnak'ta dev buz sarkıtları oluştu

Eksi 20 dereceyi gören Şırnak'ta dev buz sarkıtları oluştu

Eksi 20 dereceyi gören Şırnak'ta dev buz sarkıtları oluştu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Beytüşşebap, Şırnak, Güncel, Haber

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