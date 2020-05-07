Hava durumundan haberler ve son dakika gelişmeler! Türkiye sağanak yağmura teslim oluyor!

Türkiye genelinde sıcaklıklar haftasonu düşüyor ancak hafta başı için haberler iyi! Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Cuma ve Cumartesi günü Türkiye genelinde hava sıcaklıkları azalıyor. Sağanak yağışa teslim olan ülke, Pazartesi günü sıcak günlerine dönüyor. İşte, 5 günlük hava durumu haberleri...

İstanbul'da, Perşembe bulutlu geçerken, Cuma günü yer yer hafif sağanak yağmur görülecek. İstanbullular, haftasonu 19-21 derece arasında az bulutlu bir hava ile karşılaşırken, Pazartesi günü hava sıcaklıkları 23 dereceyi bulacak. Diğer yandan Perşembe günü sağanak yağmur olan Ankara, Cuma günü 15 derece ile bulutlu. Haftasonu ve Pazartesi günü Ankara'da hava, az bulutlu en yüksek sıcaklık ise 23 derece olacak.

TÜRKİYE GENELİ SICAKLIK DÜŞÜYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, beş günlük hava tahminlerine göre, Hafta başından bu yana bulutlu ve yer yer yağmurlu süren hava, bazı bölgelerde 11 Mayıs Pazartesi gününe kadar devam edecek.

7 Mayıs Perşembe günü Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu Bölgeleri dışında yurt genelinde sağanak yağış, gök gürültülü sağanak yağış görülüyor. Cuma günü Ege Bölgesi, İç Anadolu Bölgesi'nin bazı kesimleri ile Güney Doğu Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesi'nin bir kısmı az bulutlu veya parçalı bulutlu olarak belirtilmiş. En yüksek sıcaklığın 17 derece olduğu Karadeniz Bölgesi Cuma günü tamamen sağanak yağışa teslim olmuş durumda.

Akdeniz Bölgesi'nde yaşanan en yüksek sıcaklık 24 derece iken bölgede yağışlar devam edecek.

HAFTASONU HAVALAR ISINIYOR MU?

Cumartesi günü Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde gök gürültülü sağanak yağış, Doğu Anadolu Bölgesi'nde ve Karadeniz'in bir kısmında yağış meydana gelecek. Az bulutlu olan İç Anadolu Bölgesi'nin yanı sıra ülke geneline parçalı bulutlu hava hakim olacak.

Yağışlar, Pazar günü sadece Doğu Anadolu'nun bir kesiminde gerçekleşecek. Ülkenin batısından yüzünü gösteren Güneş, Pazartesi günü Doğu Anadolu Bölgesii de etkisi altına alacak. Pazar günü en düşük sıcaklık 9 derece ile Ardahan'da yaşanacak. Ancak şehirde hava bulutlu olacak.