Hava durumu son dakika haberleri! Meteoroloji uyardı, sağanak yağış geliyor!
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Hava durumu son dakika haberleri! Meteoroloji uyardı, sağanak yağış geliyor!

Meteoroloji son dakika gelişmeleri ve haberler araştırılıyor. Mayıs ayının ilk haftaları hakim olan sıcak havanın ardından ülke genelinde yağış uyarısı yapıldı. İç ve batı kesimlerde hava sıcaklıklarında 1 ile 3 derece arasında artış yaşanacak. Diğer bölgelerde ise farklılık yaşanmayacağı ön görülüyor. İstanbul hava durumu, günlük hava tahminleri.

Hava durumu son dakika haberleri! Meteoroloji uyardı, sağanak yağış geliyor!
30.05.2020 10:24 | Son Güncelleme: 30.05.2020 10:34

İstanbul'da bir hafta boyunca yer yer yağış gözlendi. Güneş'in de olduğu ara ara yağışılı ve ılık günlerin ardından İstanbul'da hava bulutlu geçecek. Marmara Bölgesi'nin güney ve batı bölümünde sağanak yağış gerçekleşecek. Başkent Ankara'da bulutlu hava yüzünü gösterirken, öğle saatlerinin ardından yağış bekleniyor. İl, il hava durumu haberimizde.

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İÇ VE BATI KESİMLERDE SICAKLIK ARTACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre: Ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve batısı, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkisi, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Afyonkarahisar, Kütahya, Konya ve Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava durumu son dakika haberleri! Meteoroloji uyardı, sağanak yağış geliyor!

Sıcaklıkların, iç ve batı kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı bekleniyor. Batı kesimlerde mevsim normallerinin biraz altında, doğu kesimlerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette rüzgar bekleniyor.

Hava durumu son dakika haberleri! Meteoroloji uyardı, sağanak yağış geliyor!

BÖLGELERDE HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

Hava durumu son dakika haberleri! Meteoroloji uyardı, sağanak yağış geliyor!

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra İzmir'in kuzey ilçeleri, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkii'sinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 25°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzey ve doğu kesimleri ile Konya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri ile Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 20°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KARS °C, 22°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

MALATYA °C, 25°C

Az bulutlu

VAN °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

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