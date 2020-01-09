Hava durumu nasıl? MGM, hava durumu 15 günlük - İstanbul hava durumu

09.01.2020 12:30 | Son Güncelleme: 09.01.2020 12:31

İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu nasıl olacak, geride kalan ve sert geçen bir haftanın ardından hava nasıl olacak? MGM, Türkiye geneli hava durumunun mevsim normallaerine döneceğini verileriyle açıkladı. Ülkenin büyük bölümünü güneşli günler bekliyor. İşte, 15 günlük hava durumu, günlük hava durumu...

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı son değerlendirmelere göre; Ülkenin kuzey ve doğusunun parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu'nun güneyi, Karadeniz kıyı kesimleri ve Artvin çevreleri ile İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'nın kuzey ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

MGM günlük, haftalık, 15 günlük hava durumu...

Hava sıcaklığında ise önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar gelişimi, genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvete, Marmara'nın güneybatısı, Kıyı ve Güney Ege ile Antalya Körefezi'inde yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.