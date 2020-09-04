Hava durumu İstanbul 5 günlük: Hava nasıl olacak? Meteoroloji İstanbul hava durumu
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Hava durumu İstanbul 5 günlük: Hava nasıl olacak? Meteoroloji İstanbul hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, vatandaşı kuvvetli sağanak yağış konusunda uyardı. Ülkenin Kuzeybatısında etkili olacak yağış neticesinde su baskınları, sel, heyelan, yıldırım gibi olaylara karşı tedbirli olma konusunda duyuru paylaşıldı. İşte, Türkiye geneli hava durumu ile İstanbul hava durumu...

Hava durumu İstanbul 5 günlük: Hava nasıl olacak? Meteoroloji İstanbul hava durumu
04.09.2020 13:57 | Son Güncelleme: 04.09.2020 14:03

Hava durumu hafta sonu nasıl olacak merak ediliyor. Meteoroloji, yaptığı son değerlendirmenin ardından ülkenin kuzey tarafında yağış gerçekleşeceğini bildirdi. Diğer yandan Akdeniz ve iç bölgelerde hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde sürüyor. 5 günlük hava durumu...

HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji, halkı sağanak yağışa karşı uyardı. Yapılan son değerlendirmelere göre; Cuma akşam saatlerinden itibaren ülkemizin kuzeybatısında görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Cumartesi akşam saatlerine kadar Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bolu ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun batı kıyı (Pınarbaşı, Cide, Doğanyurt, İnebolu), Karabük'ün kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli (30-60 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Hava durumu İstanbul 5 günlük: Hava nasıl olacak? Meteoroloji İstanbul hava durumu
Cumartesi Türkiye geneli hava durumu
Hava durumu İstanbul 5 günlük: Hava nasıl olacak? Meteoroloji İstanbul hava durumu
Pazar Türkiye geneli hava durumu

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

İSTANBUL

Cuma Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 22°C 29°C

Cumartesi Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 20°C 27°C

Pazar Parçalı Bulutlu 20°C 29°C

Pazartesi Az Bulutlu 21°C 30°C

Salı Parçalı Bulutlu 22°C 30°C

ANKARA

Cuma Sıcak 22°C 37°C

Cumartesi Parçalı Bulutlu 19°C 29°C

Pazar Az Bulutlu 15°C 28°C

Pazartesi Az Bulutlu 16°C 31°C

Salı Az Bulutlu 18°C 34°C

ADANA

Cuma Sıcak 28 °C 43 °C

Cumartesi Sıcak 26 °C 39 °C

Pazar Sıcak 24 °C 39 C°

Pazartesi Sıcak23 C° 39 C°

Salı Sıcak 23 C° 40 C°

Çarşamba Sıcak 23 C° 41C°

İZMİR

Cuma Az Bulutlu 23°C 32°C

Cumartesi Az Bulutlu 21°C 30°C

Pazar Az Bulutlu 20°C 33°C

Pazartesi Az Bulutlu 21°C 33°C

Salı Az Bulutlu 22°C 32°C

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