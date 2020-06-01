Hava durumu haberler ve son dakika gelişmeleri! Meteoroloji kuvvetli yağış uyarısı yaptı
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Hava durumu haberler ve son dakika gelişmeleri! Meteoroloji kuvvetli yağış uyarısı yaptı

İstanbul hava durumu haberleri araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde sağanak yağış gerçekleşeceğini duyurdu. Marmara, Akdeniz, Ege, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur olacağı bilgisi verildi. İşte, günlük hava durumu tahmini...

Hava durumu haberler ve son dakika gelişmeleri! Meteoroloji kuvvetli yağış uyarısı yaptı
01.06.2020 08:55 | Son Güncelleme: 01.06.2020 08:59

Meteoroloji, yağışın yanı sıra kuvvetli rüzgar uyarısı da yaptı. Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgelerinin bazı kesimlerinde rüzgarın fırtına şeklinde olacağı ön görülüyor. İstanbul'da özellikle öğleden sonra kuvvetli yağışın gerçekleşmesi, Ankara'da ise çok bulutlu ve sağanak yağmurlu bir hava yaşanması bekleniyor. il il hava durumu ile hava durumu uyarılarını derledik.

ÜLKE GENELİNDE YAĞIŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre: Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Giresun çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yer yer küçük çaplı dolu yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Trakya Kesimi, Güney ve İç Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Bilecik, Isparta, Eskişehir ve Çankırı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarında ise önemli bir gelişme olmayacak. Batı bölgelerde mevsim normallerinin biraz altında, doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

METEOROLOJİ, KUVVETLİ YAĞIŞ VE FIRTINA UYARISINDA BULUNDU

Yağışların; öğleden sonra Trakya Kesimi, Güney ve İç Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Bilecik, Isparta, Eskişehir ve Çankırı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Hava durumu habeler ve son dakika gelişmeleri! Meteoroloji kuvvetli yağış uyarısı yaptı

Rüzgarın; öğleden sonra ve akşam saatlerinde güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli (30-60 km/sa), Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERDE HAVA DURUMU

MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Bilecik çevreleri ile İstanbul'un Çatalca ve Silivri ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 21°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 22°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Çatalca ve Silivri ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 20°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ °C, 21°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra bölgenin güney ve iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 17°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR °C, 24°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 23°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA °C, 20°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Isparta çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; öğleden sonra ve akşam saatlerinde Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 27°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde batısı, öğleden sonra il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 26°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 18°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Eskişehir ve Çankırı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; öğleden sonra ve akşam saatlerinde bölgenin güney ve doğu kesimlerinde güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 21°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 21°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR °C, 19°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KONYA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı ilçeleri ile gece saatlerinde il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Bolu, Düzce, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 17°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE °C, 20°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU °C, 15°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 18°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Giresun çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; öğleden sonra ve akşam saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

AMASYA °C, 26°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 20°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; öğleden sonra ve akşam saatlerinde güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), kuzeyinde yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 21°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KARS °C, 23°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

MALATYA °C, 27°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

VAN °C, 22°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 30°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 28°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

SİİRT °C, 31°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

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