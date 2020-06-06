Hava durumu 6 Haziran: Meteoroloji son dakika haberlerine göre ülke genelinde sıcaklık artıyor! Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, 6 Haziran Cumartesi günü Türkiye genelinde yağış beklenmiyor, öte yandan sıcaklık ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde yer yer parçalı bulutlu hava gözlenecek. İşte, il il hava durumu raporu...

İstanbul hava durumu, Cumartesi günü 29 derece ile az bulutlu ve açık olacak. Başkent Ankara'da ise 31 derece ile açık ve bol Güneşli bir hava bekleniyor. Ülkenin güney ve güneydoğu yönlerinde ise hafif ve ara sıra şiddetli rüzgar gözlenebilir. Meteoroloji hava durumu tahminleri haberimizde.

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE SEYREDECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Doğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Karadeniz'in doğusunun parçalı, yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Ülke genelinde sıcak 2 ila 4 derece artacağı ve mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Genellikle rüzgar, güney ve güneydoğu yönlerden, Güneydoğu kesimlerde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİDE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

KASTAMONU °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 34°C

Az bulutlu

SAMSUN °C, 26°C

Az bulutlu

TOKAT °C, 32°C

Az bulutlu

TRABZON °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 23°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

MALATYA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 23°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık