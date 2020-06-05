Hava durumu 5 Haziran: Meteoroloji hava durumu tahminleri
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Hava durumu 5 Haziran: Meteoroloji hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü günlük hava durumu raporuna göre ülkenin kuzeydoğusunda parçalı bulutlu hava durumu hakimken, Doğu Anadolu Bölgesi'nin bazı kesimlerinde de yer yer sağanak yağış ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İşte, il il günlük hava durumu tahminleri...

Hava durumu 5 Haziran: Meteoroloji hava durumu tahminleri
05.06.2020 09:40 | Son Güncelleme: 05.06.2020 09:43

İstanbul hava durumu araştırılıyor. İstanbul'da 5 Haziran günü hava 27 derece ile parçalı bulutlu olsa da, İstanbullular Güneş'e doyacak. Ankara'da ise 27 derece ile az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor. Ülkenin göneyinde ise hafif ve orta kuvvette rüzgar görülebilir.

SICAKLIK İÇ VE BATI KESİMLERDE ARTIYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün' değerlendirmelerine göre; yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Erzincan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklığın, iç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BÖLGELERDE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 25°C

Az bulutlu

İZMİR °C, 30°C

Az bulutlu

MANİSA °C, 30°C

Az bulutlu

MUĞLA °C, 28°C

Az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, batısının iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 25°C

Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutlu

HATAY °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 28°C

Az bulutlu

KONYA °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 27°C

Parçalı az bulutlu

DÜZCE °C, 32°C

Parçalı az bulutlu

KASTAMONU °C, 29°C

Parçalı az bulutlu

ZONGULDAK °C, 25°C

Parçalı az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu; Gümüşhane, Bayburt, Rize ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 30°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, 27°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

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