Hava durumu 5 günlük raporu? İstanbul'da bugün hava durumu nasıl olacak? Ülke genelinde hava durumu ne olacak?
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Hava durumu 5 günlük raporu? İstanbul'da bugün hava durumu nasıl olacak? Ülke genelinde hava durumu ne olacak?

09.10.2020 11:34 | Son Güncelleme: 09.10.2020 11:38
Hava durumu 5 günlük raporu? İstanbul'da bugün hava durumu nasıl olacak? Ülke genelinde hava durumu ne olacak?

Hava Durumu raporu 9 Ekim 2020: Bugün hava nasıl olacak? Yağmur yağacak mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü il il hava durumu bilgilerini yayımladı. Milyonlarca vatandaş ise yaşadığı şehrin hava durumu hakkında bilgi almak için arayışa geçti. Ülke genelinde hava durumu tahmini haberimizde...

İstanbul'da etkili olan soğuk hava dalgası ve akabinde yağan yağmur vatandaşlarımıza zor anlar yaşattı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden sabah saatlerinde yapılan son dakika uyarısına göre Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinde sağanak yağışların devam edeceği belirtildi.

BUGÜN GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

Marmara, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Batı Karadeniz'in batısı ile Ankara ve Eskişehir çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara'nın doğusu, Ege (Aydın ve Muğla hariç), Tekirdağ, Balıkesir, Isparta, Burdur, Eskişehir, Düzce, Bolu, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Ankara'nın batı kesimlerinin yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İstanbul Valiliğinin internet sitesinden yapılan açıklamada ise İstanbul'da Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, bu akşam saatlerinden itibaren sağanağın etkisini arttırarak gece saatlerine kadar yer yer çok kuvvetli olmasının beklendiği bildirildi.

9 EKİM CUMA HAVA DURUMU HARİTASI

Hava durumu 5 günlük raporu? İstanbul'da bugün hava durumu nasıl olacak? Ülke genelinde hava durumu ne olacak?


10 EKİM CUMARTESİ HAVA DURUMU HARİTASI

Hava durumu 5 günlük raporu? İstanbul'da bugün hava durumu nasıl olacak? Ülke genelinde hava durumu ne olacak?


11 EKİM PAZAR HAVA DURUMU HARİTASI

Hava durumu 5 günlük raporu? İstanbul'da bugün hava durumu nasıl olacak? Ülke genelinde hava durumu ne olacak?


12 EKİM PAZARTESİ HAVA DURUMU HARİTASI

Hava durumu 5 günlük raporu? İstanbul'da bugün hava durumu nasıl olacak? Ülke genelinde hava durumu ne olacak?


13 EKİM SALI HAVA DURUMU HARİTASI

Hava durumu 5 günlük raporu? İstanbul'da bugün hava durumu nasıl olacak? Ülke genelinde hava durumu ne olacak?

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