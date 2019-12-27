: Hava durumu 27 Aralık: Kar geliyor! 2 il için sel uyarısı yapıldı

27.12.2019 14:46 | Son Güncelleme: 27.12.2019 14:46

Hava durumu 27 Aralık tahmin raporu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı. Yapılan son tahminlere göre Ordu ve Giresun'da şiddetli sağanak yağış beklenirken yurdun birçok bölgesi için kar yağışı uyarısı yapıldı. Öte yandan kar yağışlı havanın sınırına kadar ulaştığı İstanbul için de sağanak yağış uyarısı yapıldı. İşte, 27 Aralık hava durumu raporu…

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