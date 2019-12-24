Hava durumu 24 Aralık: Yağmur, sel, fırtına… 5 il için alarm verildi
Hava durumu 24 Aralık raporu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı.
Hava durumu 24 Aralık raporu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı. Yapılan son tahminlere göre yurdun genelinde yağışlı hava gün boyu etkili olurken iç ve batı kesimlerde ise sıcaklıkların 2 ila 4 derece arasında azalacağı tahmin ediliyor. Öte yandan 5 il için Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından şiddetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı Peki, bugün hava durumu nasıl? İşte, 24 Aralık yurt geneli ve İstanbul hava durumu raporu…