: Hava durumu 24 Aralık: Yağmur, sel, fırtına… 5 il için alarm verildi

24.12.2019 08:46 | Son Güncelleme: 24.12.2019 08:46

Hava durumu 24 Aralık raporu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı. Yapılan son tahminlere göre yurdun genelinde yağışlı hava gün boyu etkili olurken iç ve batı kesimlerde ise sıcaklıkların 2 ila 4 derece arasında azalacağı tahmin ediliyor. Öte yandan 5 il için Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından şiddetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı Peki, bugün hava durumu nasıl? İşte, 24 Aralık yurt geneli ve İstanbul hava durumu raporu…

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