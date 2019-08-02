Hava durumu 2 Ağustos Cuma: Meteoroloji Genel Müdürlüğünden önemli uyarı!

Hafta sonu için plan yapanların ilk merak ettiği hava durumu oluyor. Sıcaklıkların ve nemin yüksek olduğu bugünlerde vatandaşlar serinlemek için hafta sonunu değerlendirmek istiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yaptığı incelemeler sonrasında bazı hava değişiklikleri karşısında dikkatleri çekti. Özellikle bazı bölgelerde görülecek kuvvetli rüzgar ve sağanak yağışın etkili olacağını söyledi. Aşağıdaki bağlantıdan beş günlük hava durumu raporuna bakabilirsiniz.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU

HAVA DURUMU 2 AĞUSTOS CUMA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kıyı Ege'de kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden itibaren kıyı Ege'de kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın öğle saatlerinden itibaren kıyı Ege'de kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması vb. olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.