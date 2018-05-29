Hava Destekli Terör Operasyonunda 6 Tutuklama

Gaziantep'te jandarma özel harekat ekiplerinin desteği ile havadan da görüntü alınarak yapılan terör operasyonunda gözaltına alınan 10 kişiden 6'sı tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik yapılan operasyon neticesinde 10 kişi gözaltına alınmıştı.Jandarma özel harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonda belirlenen adresler didik didik aranmış, operasyon insansız hava aracı ile havadan da görüntülenmişti.

6-7 Ekim Kobani olaylarına karıştıkları ileri sürülen kişilerin de yer aldığı şahıslar sorgularının ardından terör örgütüne üye olmak suçundan adli makamlara sevk edilmişti. Zanlılar çıkarıldığı savcılık tarafından tutuklama talebi ile nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi.Şüphelilerden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderilirken 4'ü hakkında ise adli kontrol kararı uygulandı. - GAZİANTEP