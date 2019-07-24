Hava destekli operasyonda, 4 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı, İç güvenlik operasyonları kapsamında; Bitlis-Merkez ilce kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'nca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 4 teröristin silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığı, İç güvenlik operasyonları kapsamında; Bitlis-Merkez ilce kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'nca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 4 teröristin silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bölgede operasyonlar devam ettiği bildirildi.
(İHA)
Kaynak: İHA
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