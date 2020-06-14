Hava destekli operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi İçişleri Bakanlığı, Faraşin bölgesinde gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, Faraşin bölgesinde gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Hakkari ve Van İl Jandarma Komutanlıkları koordinasyonunda Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Komando birliklerinin katıldığı hava destekli operasyonda, Faraşin bölgesinde 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ayrıca Diyarbakır Lice kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 1 terörist etkisiz hale getirildi. Diyarbakır'da etkisiz hale getirilen teröristin 1 milyon TL'ye kadar ödülle turuncu listede yer alan sözde Amed eyaleti maliye ve cephane sorumlusu Seyit Batman kod adlı Ekrem İptaş olduğu tespit edildi.

Son 2 günde Siirt, Faraşin bölgesinde ve Diyarbakır'da gerçekleştirilen iç güvenlik operasyonlarında etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı ise 7 oldu.

(İHA)

Kaynak: İHA