HAVA DEĞİŞİMİNE GELEN ASKER, AİLESİNİN EVİNİ YAKTI - Haberler
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HAVA DEĞİŞİMİNE GELEN ASKER, AİLESİNİN EVİNİ YAKTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın Akseki ilçesinde görev yaptığı askeri birlikten 'hava değişimi' izni alarak ailesinin yanına gelen T.E., evi ateşe verdi.

ANTALYA'nın Akseki ilçesinde görev yaptığı askeri birlikten 'hava değişimi' izni alarak ailesinin yanına gelen T.E., evi ateşe verdi. Yangın itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürülürken, T.E. gözaltına alındı.

Kepez ilçesi Varsak Zeytinlik Caddesi 20. Cadde'de müstakil bir evde oturan ailenin oğulları T.E., psikolojik sorunları nedeniyle vatani görevini yaptığı birliğinden hava değişimi için memleketine gönderildi. T.E., önceki gün ailesi ve yanında bulunan akrabaları ile tartıştı. T.E.'nin bir şey yapmasından korkan aile, evden ayrıldı. Bu duruma tepki gösteren T.E., sabah saatlerinde oturdukları evi ateşe verdi. Kısa sürede büyüyen alevler, bütün evi sardı. İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Yangın evde zarara neden olurken, T.E. polis tarafından gözaltına alındı.

Yakınları üç gündür korkudan eve gidemediklerini, T.E.'nin sabah yakındaki bir sitenin güvenlik kulübesini parçalayıp, görevlinin burnunu kırdığını, şimdi de evi yaktığını belirterek, yetkililerden yardım beklediklerini ifade etti.

HAVA DEĞİŞİMİNE GELEN ASKER, AİLESİNİN EVİNİ YAKTI

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