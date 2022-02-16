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Çatıda gezerken hava boşluğuna düştü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Çatıda gezerken hava boşluğuna düştüTEKİRDAĞ Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde çatıda gezinirken bir işyerinin hava boşluğuna düştükten sonra mahsur kalan martı, duyarlı vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

TEKİRDAĞ (İHA) - Çatıda gezerken hava boşluğuna düştü

TEKİRDAĞ Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde çatıda gezinirken bir işyerinin hava boşluğuna düştükten sonra mahsur kalan martı, duyarlı vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Süleymanpaşa ilçesi sahil kesiminde bulunan bir iş yerinin çatısında gezinen martı, hava boşluğuna düştü. Martının boşlukta mahsur kaldığını fark eden işyeri sakinleri ve işyerine komşu olan Tekirdağ'ın Eski Belediye Başkanlarından Kadir Çebi, martıyı kurtarmak için çalışma başlattı.

Ona uzatılan elleri gagaladı

Kurtarma çalışması sırasında boşlukta kalan martı, ona uzatılan elleri can havliyle ısırmaya çalışsa da kurtarma ekibinin onu orada bırakmaya gönlü razı olmadı. Yarım saatlik bir çalışma sonucunda, boşlukta mahsur kalan martı olduğu yerden çıkarıldı.

Martıyı olduğu yerden çıkaran Çebi, "Hiç ısırmaya kalkışma. Çatıdan hava boşluğuna düşmüş. Kardeşimiz bize haber verdi. Bizde hemen müdahale ettik. Salalım bakalım uçacak mı?" dedi.

Martının hiçbir yara almadan yaşam alanına kanat çırparak, gitmesi görenleri sevindirdi.

Çatıda gezerken hava boşluğuna düştü

Çatıda gezerken hava boşluğuna düştü

Çatıda gezerken hava boşluğuna düştü

Çatıda gezerken hava boşluğuna düştü

Çatıda gezerken hava boşluğuna düştü

Çatıda gezerken hava boşluğuna düştü

İhlas Haber Ajansı / Halil Dağ - 3. Sayfa

Tekirdağ, 3. Sayfa, Haberler

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