Hava araçlarının yüzlerce sortisine karşılık rüzgarın yön değiştirmesi alevleri artırdı
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Hava araçlarının yüzlerce sortisine karşılık rüzgarın yön değiştirmesi alevleri artırdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Muğla'nın Milas ilçesi Fesleğen Mahallesi'nde başlayan ve Bayır Mahallesi'ne doğru ilerleyen yangında helikopterler, gün boyu 300 sorti yaparak yangına müdahale etse de rüzgarın yön değiştirmesi ile alevleri söndüremedi.

Muğla'nın Milas ilçesi Fesleğen Mahallesi'nde başlayan ve Bayır Mahallesi'ne doğru ilerleyen yangında helikopterler, gün boyu 300 sorti yaparak yangına müdahale etse de rüzgarın yön değiştirmesi ile alevleri söndüremedi.

Sabahın ilk ışıkları ile etkisini kaybeden rüzgar ile birlikte Bayır Mahallesi yangın tehlikesinden kurtulmuştu. Öğle saatlerinde başlayan rüzgarla birlikte mahalle tekrar tehlike altına girdi. Havadan jandarma, Skorsky helikopterlerinin yanı sıra yurt dışından gelen helikopterler ve yangın söndürme uçakları ile yangına canla başla müdahale edildi.

BİRİ GİTTİ DİĞERİ GELDİ

Gün boyu 300'ü geçkin sorti yaptığı öğrenilen helikopterler ve uçaklar alevleri kontrol altına almak için Karadağ bölgesinde aralıksız olarak çalıştı. Havanın kararması ile helikopterler çalışmalarına ara verilse de yangına karadan müdahale sürüyor. Birçok ekip de mahallenin etrafında konuşlanırken, olası bir tehlikeye karşı hazır bekliyor. Pür dikkat söndürme çalışmalarını izleyen mahalle sakinleri yangının mahallelerine ulaşmadan söndürülmesi içi dua ediyor.

(Murat Uçkaç - Eren Ayhan/İHA)

Hava araçlarının yüzlerce sortisine karşılık rüzgarın yön değiştirmesi alevleri artırdı
Hava araçlarının yüzlerce sortisine karşılık rüzgarın yön değiştirmesi alevleri artırdı
Hava araçlarının yüzlerce sortisine karşılık rüzgarın yön değiştirmesi alevleri artırdı
Hava araçlarının yüzlerce sortisine karşılık rüzgarın yön değiştirmesi alevleri artırdı
Hava araçlarının yüzlerce sortisine karşılık rüzgarın yön değiştirmesi alevleri artırdı
Hava araçlarının yüzlerce sortisine karşılık rüzgarın yön değiştirmesi alevleri artırdı
Hava araçlarının yüzlerce sortisine karşılık rüzgarın yön değiştirmesi alevleri artırdı
Hava araçlarının yüzlerce sortisine karşılık rüzgarın yön değiştirmesi alevleri artırdı
Hava araçlarının yüzlerce sortisine karşılık rüzgarın yön değiştirmesi alevleri artırdı
Hava araçlarının yüzlerce sortisine karşılık rüzgarın yön değiştirmesi alevleri artırdı
Hava araçlarının yüzlerce sortisine karşılık rüzgarın yön değiştirmesi alevleri artırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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