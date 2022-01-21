Hava ambulansı hamile kadın için havalandı

ÇATAK, VAN (AA) - Van'ın Çatak ilçesinde riskli doğum hastası kadın hava ambulansıyla hastaneye kaldırıldı.

Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya görke, Çatak Devlet Hastanesinde doktorlar düşük yapma riski bulanan 33 yaşında ki Emine Alptekin'i Van'a sevk etti.

Alptekin'in kara yoluyla hastaneye ulaştırılması riskli olunca hava ambulansı istendi.

İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetlerine bağlı hava ambulansına alınan Alptekin, Van Ferit Melen Havalimanına getirildi.

Anne Alptekin, burada bekleyen ambulansla SBÜ Van Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.???????