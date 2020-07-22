Hava ambulansı yaşlı kadın için havalandı Beypazarı ilçesinde evinde rahatsızlanan 80 yaşındaki kadın, ambulans helikopterle hastaneye götürüldü.

Beypazarı ilçesinde evinde rahatsızlanan 80 yaşındaki kadın, ambulans helikopterle hastaneye götürüldü.

Beypazarı ilçesinde ikamet eden 80 yaşındaki Afife Yüce, evinde rahatsızlanması ve nefes almada güçlük çekmesi üzerine Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada yapılan muayenesinde yaşlı kadına kalp yetmezliği tanısı konuldu, ileri tetkik ve tedavisi için ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edildi.

Kaynak: AA