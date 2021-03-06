Hava ambulansı parmakları kangren olan yaşlı adam için havalandı
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Hava ambulansı parmakları kangren olan yaşlı adam için havalandı

06.03.2021 18:56 | Son Güncelleme: 06.03.2021 19:14

Hava ambulansı parmakları kangren olan yaşlı adam için havalandı Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde, ayak parmakları kangren olan 92 yaşındaki Süleyman A., isimli şeker hastası adamın acil ameliyata alınması için 112 Acil servisten yardım istedi.

Hava ambulansı parmakları kangren olan yaşlı adam için havalandı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde, ayak parmakları kangren olan 92 yaşındaki Süleyman A., isimli şeker hastası adamın acil ameliyata alınması için 112 Acil servisten yardım istedi. Bunun üzerine yaşlı adamın kangren olan ayak parmaklarının kurtarılması için hasta helikopter (hava) ambulansla başka bir hastaneye nakledildi.

Edinilen bilgilere göre, Çay Devlet Hastanesine getirilen şeker hastası olan Süleyman A., isimli şahsın yapılan muayenesinde ayak parmaklarının kangren olduğu belirlendi. Bunun üzerine hastane yönetimi yaşlı adamın acilen ameliyata alınması için 112 Acil servisten yardım istedi. İhbar üzerine harekete geçen 112 Acil servis ekibi karayolunda zaman kaybedileceğini hesaba katarak helikopter ambulans ile hastanın nakline karar verdi. Ardından hava ambulansı Çay Devlet Hastanesi önüne inerek Süleyman A.'yı alıp Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesine nakletti. Hastaneye getirilen Süleyman A.'nın burada ameliyata alındığı ve durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Hava ambulansı parmakları kangren olan yaşlı adam için havalandı
Hava ambulansı parmakları kangren olan yaşlı adam için havalandı
Hava ambulansı parmakları kangren olan yaşlı adam için havalandı
Hava ambulansı parmakları kangren olan yaşlı adam için havalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ONUR DAL

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