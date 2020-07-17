Hava ambulansı havale geçiren minik Elmas için havalandı Antalya'nın Korkuteli ilçesinde havale geçiren 2 yaşındaki bebek, hava ambulansıyla Antalya'ya sevk edildi.

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde havale geçiren 2 yaşındaki bebek, hava ambulansıyla Antalya'ya sevk edildi.

Korkuteli ilçesinde havale geçiren Elmas Cunduz (2), ailesi tarafından hemen Korkuteli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk tedavisinin ardından bebeğin tam donanımlı bir hastaneye sevkine karar verildi. Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilmesi kararlaştırılan minik Elmas için ambulans helikopter devreye girdi. Helikopterle getirildiği Korkuteli 100. Yıl Atatürk Stadyumu'ndan Sağlık Bakanlığının 112 ambulansı ile alınan bebek, tedavi için Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürüldü. - ANTALYA

Kaynak: İHA