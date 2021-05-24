Hava ambulansı anjiyo olması gereken yaşlı adam için havalandı
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Hava ambulansı anjiyo olması gereken yaşlı adam için havalandı

İhlas Haber Ajansı / Gökten Ceylan - Haberler | Yerel

Hava ambulansı anjiyo olması gereken yaşlı adam için havalandı Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde acil anjiyo olması gereken 68 yaşındaki adamın imdadına hava ambulansı yetişti.

Hava ambulansı anjiyo olması gereken yaşlı adam için havalandı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde acil anjiyo olması gereken 68 yaşındaki adamın imdadına hava ambulansı yetişti.

Olay, Çay ilçesinde meydana geldi. Şiddetli göğüs ağrısı ile Çay Devlet Hastanesi'ne başvuran Ramazan A., isimli yaşlı adamın yapılan tetkiklerinde acil anjiyo yapılmasına karar verildi. Ancak hastanede gerekli şartlar uygun olmadığı için 112 Acil servisten yardım istendi. Bunun üzerine harekete geçen 112 Acil Servis Komuta Merkezi ilçe ile kent merkezi arasındaki uzaklığı da dikkate alarak hastanenin helikopter ile naklini uygun gördü. Bunun üzerine bölgeye sevk edilen hava ambulansı hastane önüne iniş yaparak hastayı Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedavi altına alınan Ramazan A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mehmet Duran ise hastane pistinin kent için özelliklede acil vakalara müdahale edilmesi konusunda çok önemli olduğunu ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Hava ambulansı anjiyo olması gereken yaşlı adam için havalandı
Hava ambulansı anjiyo olması gereken yaşlı adam için havalandı
Hava ambulansı anjiyo olması gereken yaşlı adam için havalandı
Hava ambulansı anjiyo olması gereken yaşlı adam için havalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Gökten Ceylan

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