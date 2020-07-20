Hava almak için çıktığı balkondan düşüp, yaralandı BURSA'nın İnegöl ilçesinde, Furkan K. (15), hava almak için çıktığı 2'nci kattaki evlerinin balkonundan düşünce yaralandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, Furkan K. (15), hava almak için çıktığı 2'nci kattaki evlerinin balkonundan düşünce yaralandı.

Olay, dün akşam Esentepe Mahallesi Akpınar Caddesi üzerindeki bir sitede meydana geldi. Furkan K., 2'nci kattaki evlerinin balkonuna hava almak için çıktı ancak dengesini kaybederek balkondan düştü. Yaralanan Furkan K., İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Furkan K.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA