Hava almak için çıktığı balkondan düşerek öldü KIRŞEHİR'de Bekir Kitiş (43), 4'üncü kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.

KIRŞEHİR'de Bekir Kitiş (43), 4'üncü kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.

Olay, sabah 06.00 sıralarında Medrese mahallesinde meydana geldi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanı Bekir Kitiş, hava almak için balkona çıktı. Kitiş, balkonda dengesini kaybederek yere düştü. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Kitiş'in öldüğü belirlendi. 2 çocuk babası Kitiş'in cenazesi Ahi Evran Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA