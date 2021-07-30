Hava almak için çıktığı balkondan aşağıya düştü

Hava almak için çıktığı balkondan aşağıya düştü Aksaray'da hava almak için çıktığı 2. kattaki evinin balkonundan dengesini kaybederek aşağıya düşen kişi yaralandı.

Hava almak için çıktığı balkondan aşağıya düştü

AKSARAY - Aksaray'da hava almak için çıktığı 2. kattaki evinin balkonundan dengesini kaybederek aşağıya düşen kişi yaralandı.

Olay, Ereğli Kapı Mahallesi 1406 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı İpekdal Apartmanı'nın 2. katında bulunan evinin balkonuna hava almak için çıkan astım hastası Oruç K.balkon demirine yaklaştığı esnada dengesini kaybederek 2. kattan beton zemine düştü. Düşme sonucu kafasında ve kolunda kırıklar oluşan Oruç K. ağır yaralandı. Durumu fark eden komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi gerçekleştirilen Oruç K. ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan adamın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yavuz Akkan