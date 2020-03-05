Haunted Transylvania 2 Filmi
Haunted Transylvania 2 filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Haunted Transylvania 2 filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
Yönetmen koltuğunda Pippa Seymour'un oturduğu ve senaryosunu Denise Schooler'ın kaleme aldığı animasyon filminin orijinal seslendirmelerinde Alfred Hill, James Kane ve Stephanie Magee gibi oyuncular yer alıyor.
Yönetmen: Pippa Seymour
Senaryo: Denise Schooler
Filmin Türü: Animasyon
Orijinal Adı: Haunted Transylvania 2
Yapımcı Firma: WOWNow Entertainment
Yapım Yılı: 2018
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 71 dk.
Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey
Vizyon Tarihi: 01.01.2070
Haunted Transylvania 2 Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.
Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.
Kaynak: InterSinema.com