Haunted Transylvania 2 Filmi
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Haunted Transylvania 2 Filmi

Haunted Transylvania 2 filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Haunted Transylvania 2 filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

05.03.2020 14:53 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:53
Haunted Transylvania 2 Filmi

koltuğunda Pippa Seymour'un oturduğu ve senaryosunu Denise Schooler'ın kaleme aldığı animasyon filminin orijinal seslendirmelerinde Alfred , James Kane ve Stephanie Magee gibi oyuncular yer alıyor.

Yönetmen: Pippa Seymour

Senaryo: Denise Schooler

Filmin Türü: Animasyon

Orijinal Adı: Haunted Transylvania 2

Yapımcı Firma: WOWNow Entertainment

Yapım Yılı: 2018

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 71 dk.

Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey

Vizyon Tarihi: 01.01.2070


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Kaynak: InterSinema.com

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