Hatun Doğan hemşire hayata tutunmak için 'karaciğer nakli' bekliyor
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Hatun Doğan hemşire hayata tutunmak için 'karaciğer nakli' bekliyor

Hatun Doğan hemşire hayata tutunmak için 'karaciğer nakli' bekliyor Samsun'un Bafra ilçesinde 'karaciğer yetmezliği' teşhisi konulan 45 yaşındaki hemşire Hatun Doğan, hayata tutunmak için organ nakli bekliyor.

03.06.2020 10:02 | Son Güncelleme: 03.06.2020 10:08

Hatun Doğan hemşire hayata tutunmak için 'karaciğer nakli' bekliyor

SAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesinde 'karaciğer yetmezliği' teşhisi konulan 45 yaşındaki hemşire Hatun Doğan, hayata tutunmak için organ nakli bekliyor. Hukuk fakültesinde okuyan kızı ise annesi için okula ara vermek zorunda kaldı.

18 yıllık hemşire Hatun Doğan'a 1,5 yıl önce 'karaciğer sirozu' tanısı konuldu. Hastalığı nedeniyle zorunlu olarak emekliye ayrılan Hatun Doğan, karaciğeri son evrede. Kadavradan veya çapraz nakil için bir umutla bekliyor. Annesini yalnız bırakmayan Trabzon Üniversitesi Hukuk Fakültesi 3. sınıf öğrencisi olan kızı Aybike Nur, bu yıl okuluna ara vermek zorunda kaldı.

"Son aşamadayım, vaktim kalmadı"

Son aşamada olduğunu, vaktinin kalmadığını belirten Hatun Doğan, "Hemşireydim, rahatsızlıktan sonra çalışamadığım için malulen emekli oldum. Şu an evdeyim. Bir yıldır siroz teşhisiyle karaciğer nakli gerekmekte. Son aşamadayım o yüzden de bir vaktim kalmadı. Nakil içinde organ bulmakta sıkıntı yaşıyorum. Birkaç üniversiteye başvurmamıza rağmen halen bir nakil olayı çıkmadı. O yüzden nakil bekliyorum. Bana bir karaciğer veren olursa çok memnun olurum. Kendi ihtiyaçlarımı kendim karşılayamıyorum. Hayat gittikçe zorlaşıyor. Özellikle karaciğerin olmayışı benim hayat şartlarımı da çok zorluyor. Gittikçe hareket kısıtlamam var. Şu an yemek yemekten ve evin içerisinde oturmaktan başka bir şey yapamıyorum. Kızım hukuk fakültesinde okuyor ama benimle ilgilenmek için okula bir müddet ara vermek zorunda kaldı. Bu süreçte daha ne kadar ara verebilir. Onunda eğitimine engel oluyorum. Yaşamak her yönüyle çok güzelmiş. İnsan sağlığının değerini kaybedince çok daha iyi anlıyor. Şu an dışarıda bir yürüyüş yapmak için neler vermezdim. Dışarıda arkadaşlarımla vakit geçirmek. İnsanların günlük farkında olmadığı şeyler bile bizim için çok kıymetli. O yüzden tekrar sağlığıma kavuşmak istiyorum. Kızımla vakit geçirmek istiyorum. Yaşamak istiyorum. B RH pozitif kan grubundanım. Ban B ve sıfır verilebiliyor. Bunun yanında da tıbbın geliştiğinden dolayı da diğer kan grupları ile çapraz nakil olabiliyor. Bu konuda kızım A grubu olduğu için bana veremiyor ama çapraz nakilde kızım başkasına verip, başkası da bana verebiliyor. Benim hastalığımdan olan kişilerle görüşüp çapraz nakilde yaptırabiliriz. İnsan umudu hiçbir zaman bitmemeli, hayata sarılmalı ve güzel şeyler düşünmeli" dedi.

"Onunla gezmeyi çok özledim"

Annesine bakmak için okuluna ara veren kızı Aybike Nur, "Hukuk fakültesinde okuyorum ama annemin bu hastalık süresinde hocalarımla da görüşüp okula biraz ara verdim. Annemin hastalık süreci yaklaşık 1,5 sene oldu. Bu süreçte karaciğer bekliyoruz. Kadavra listesindeyiz. Birkaç kez çapraz nakil denedik ama uygun olmadı. Kedim de bizzat denedim olmadı. Şu ana gönüllü bir karaciğer çıkarsa çok sevinirim. Çünkü annemle birlikte güzel vakitler geçirmek, onunla gezmeyi çok özledim" diye konuştu.

Hatun Doğan hemşire hayata tutunmak için 'karaciğer nakli' bekliyor

Kaynak: İHA

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