Hattuşa kazılarının öyküsü bu fotoğraflarda
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Hattuşa kazılarının öyküsü bu fotoğraflarda

Hattuşa kazılarının öyküsü bu fotoğraflarda 350 yıllık konak Hattuşa Antik Kentindeki kazıların öyküsünü barındırıyor Hititlerin başkentindeki arkeolojik kazı fotoğrafları tarihe ışık tutuyor Çorum'un Boğazkale ilçesinde restore edilerek turizme kazandırılan tarihi konak, 100 yılı aşkın...

23.07.2020 10:23 | Son Güncelleme: 23.07.2020 10:28

Hattuşa kazılarının öyküsü bu fotoğraflarda

350 yıllık konak Hattuşa Antik Kentindeki kazıların öyküsünü barındırıyor

Hititlerin başkentindeki arkeolojik kazı fotoğrafları tarihe ışık tutuyor

ÇORUM - Çorum'un Boğazkale ilçesinde restore edilerek turizme kazandırılan tarihi konak, 100 yılı aşkın süredir devam eden Hattuşa Antik Kentindeki arkeolojik kazıların öyküsüne ev sahipliği yapıyor.

350 yıl önce haremlik ve selamlık olarak iki ayrı yapı şeklinde inşa edilen Dulkadiroğulları Konağı, 2011 yılında Boğazkale Kaymakamlığına devredildi. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın da finans desteğiyle tadilattan geçirilen her iki konak da turizme kazandırıldı.

Arkeolojik kazılar dönemlerine göre sergileniyor

Hattuşa Kazıları Anı Evi olarak hizmete açılan ve aynı zamanda 1930'lu yıllarda Hattuşa Kazı Evi olarak da kullanılan konakta Kazı Başkanı Prof. Dr. Andreas Schaner'inde verdiği destekle o dönem çizilen gravürlerden günümüze kadar çekilen fotoğraflarla kazıların kronolojik olarak anlatıldığı bir altyapı oluşturuldu. Etnografik eserlerin de yer aldığı anı evinde sergilenen fotoğraflarda Hattuşa'da yapılan arkeolojik kazıların dönemlerine göre adeta tarihsel, etnografik ve sosyolojik bir fotoromanını ortaya koyuyor.

"114 yıllık tarih hakkında bilgi sahibi olunacak"

Dulkadiroğulları Konaklarının selamlık olarak kullanılan kısmını Hattuşa Kazıları Anı Evi'ne dönüştürdüklerini dile getiren Boğazkale Kaymakamı Yunus Ataman, "1930'lu yıllardan sonra burası uzun bir süre kazı evi kullanıldığı için kazı başkanımızın elinde bulunan ve 1890'lı yıllardan itibaren çizilen gravürlerden günümüzde yapılan kazıların fotoğraflara kadar bütün envanterleri bir araya getirerek kazı anı evi haline getirdik. Anı evinde 1890'lı yıllarda çizilen gravürlerden günümüzde yapılan kazı çalışmalarına kadar ziyaretçilerimiz bilgi sahibi olabilecekler. Sergilenen fotoğraflar arasında 1952 yılında ilçeye gelen merhum Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın ziyaretleri ve o dönemde kazı başkanından aldığı resimler var. 114 yıllık, bir asrı geçmiş kazı hakkında detaylı bilgi sahibi olunabilecek bir alt yapı hazırladık burada" dedi.

Hattuşa kazılarının öyküsü bu fotoğraflarda

Kaynak: İHA

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